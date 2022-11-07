讚林佳龍「實坪換實坪」提得好 游錫堃：新北需有魄力的市長

立法院長游錫堃讚許林佳龍再次提出都市更新「實坪換實坪」很好，且認為林佳龍做得到。（記者陳昀攝）

2022/11/07 12:33

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍今確診後首度現身，與立法院長游錫堃同場出席大肚山產業數位新南向論壇。游錫堃表示，他看到林佳龍再次提出都市更新「實坪換實坪」覺得很好，板橋是全國第一區，一定要藉由都更改善危老建築、刺激經濟，並重做都市規劃、拓寬馬路等，「這需要有魄力的市長，我覺得佳龍做得到」。

游錫堃指出，8年前自己參選新北市長提出都更「實坪換實坪」政見時，那時的危老建築還沒有那麼多，但現在超過50年的老房子可能已逾60萬戶，也許平常沒有問題，但不知什麼時候大地震就慘了，所以一定要未雨綢繆、防微杜漸，慢慢做，否則等發生災害才做就太慢了。

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游錫堃認為，林佳龍提出的政見很好，「實坪換實坪」是可行的，更新危老建築也是一種刺激經濟，可以循序漸進提升北台灣的經濟，藉由都更重新規劃街廓、拓寬馬路，板橋大馬路不多、許多巷道也太小了，當然交通就沒辦法好，藉由都更機會重做都市規劃，讓公園更大、馬路更寬，有很多好處。

游錫堃強調，他所說的這些需要有魄力的市長才做得到， 「我覺得佳龍可以做到。」他也說，自己會配合林佳龍總部的戰略，參加重要會議、掃街、政見發表等，全力幫林佳龍拉票。

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