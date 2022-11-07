蔣萬安辯論稱「反一國兩制」美女醫到總部邀看《流》劇電影

台灣基進黨今開「與萬安相約看《流麻溝十五號》」記者會。（基進黨提供）

2022/11/07 12:58

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣基進黨今開「與萬安相約看《流麻溝十五號》」記者會，由身為外省第三代的港湖區市議員候選人、醫生吳欣岱及台灣基進黨秘書長王興煥攜帶《流》劇電影交換券，赴台北市長候選蔣萬安競選總部，邀請身為蔣家後代的蔣萬安面對史實、正視轉型正義的必要性，欣賞這部據真實口述歷史改編、召喚台灣歷史記憶的作品。

吳欣岱表示，蔣萬安今年二二八紀念日時不斷強調各族群要「放下對立、停止內耗、同舟共濟」，但蔣家過去所做所為，並沒因為蔣萬安的參選而得到關注，遑論和解，在市長辯論會上蔣萬安誇口「反對一國兩制、支持自由民主」，她決定呼應陳時中部長的邀約，親自送上《流》劇電影票。

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吳欣岱呼籲蔣萬安，以蔣家後代的身分主動推進轉型正義的四個步驟「真相」、「正義」、「修復」及「制度性改革」，尤其是最難達到的「正義」，才有可能達到真正的和解。

王興煥說，對台灣而言，兩蔣是殖民、屠夫、極權三位一體，「人民的哭聲或許是殖民者的交響樂，卻是台灣共同體的哀樂」，無論萬安姓什麼，既然那麼孺慕兩蔣，就應該好好認識兩蔣，以及兩蔣帶給這片土地的歷史傷痕。

王興煥強調，《流麻溝》是一部召喚台灣歷史記憶的作品，沒有歷史記憶，就沒有轉型正義，也就沒有國族認同、國族文化。他呼籲，蔣萬安看完電影後，應問自己「還想姓蔣嗎？」

王興煥還拿出2014年中國國家主席習近平以「家宴」招待蔣孝嚴並公開握手的合照，質疑頗以與祖父血緣關係為榮的蔣萬安，為何棄血緣無誤的父親蔣孝嚴不聞不問？蔣孝嚴是否發揮「關係」，認真為「中國台商發展促進協會」謀福利？一旦台海局勢生變，習近平有所指示時，萬安會是乖乖聽話的習寶寶，還是打共匪的蔣寶寶？

台灣基進黨今開「與萬安相約看《流麻溝十五號》」記者會。（基進黨提供）

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