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    首頁　>　政治

    柯志恩被控打壓學權反批「政治操作」 綠委轟耍賴

    國民黨高雄市長候選人柯志恩遭揭露，擔任淡大學務長時曾主導修法禁止學生帶記者入校採訪、並箝制學生言論。民進黨立委趙天麟、林楚茵與高市議員候選人今在立院召開記者會批，柯志恩竟用幾近耍賴方式的回應。（民進黨立委趙天麟辦公室提供）

    國民黨高雄市長候選人柯志恩遭揭露，擔任淡大學務長時曾主導修法禁止學生帶記者入校採訪、並箝制學生言論。民進黨立委趙天麟、林楚茵與高市議員候選人今在立院召開記者會批，柯志恩竟用幾近耍賴方式的回應。（民進黨立委趙天麟辦公室提供）

    2022/11/07 12:28

    〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨高雄市長候選人柯志恩遭揭露，擔任淡大學務長時曾主導修法禁止學生帶記者入校採訪、並箝制學生言論。民進黨立委趙天麟、林楚茵與高市議員候選人林智鴻、李雅慧、黃雍琇今在立院召開記者會指出，柯志恩如能虛心道歉，還能挽回失去信任，想不到柯志恩竟是用幾近耍賴方式，簡直是可忍，孰不可忍。

    柯志恩連日被爆出「被控將反漲學費學生趕出會議」、「支持私校學費自主」、「暴漲宿舍費24%」、「主導修戒嚴校規」等打壓學權爭議言行，柯昨仍強硬回應，反批是「政治操作」。

    趙天麟表示，各校「學生獎懲辦法」是學務長所掌理之事，絕不可能是柯志恩口中所謂「總務處」的工作。此外，柯志恩為了證明「限制記者採訪」修法無誤，還引用教育部「加強維護學生安全及校區安寧實施要點」，但該規定係為1994年頒訂，並早於「三年前」就已廢止。

    媒體記者出身的林楚茵指出，柯竟用「校園安全」、師生「肖像權」、「隱私權」等爲藉口，作為採訪要事前向校方申請的理由。校園是開放空間，只要師生同意接受採訪，校方並無權力篩選媒體「得採訪」或「不得採訪」的對象。「兩蔣時期」箝制「新聞自由」與「表意自由」的威權DNA幽魂居然回來了，柯志恩入主市府後，對於記者進入機關學校採訪新聞的壓迫，恐怕將退回「兩蔣」時期。

    高雄市議員林智鴻抨擊，柯志恩完全不相信學生的自主性，把學生「幼體化」、「工具化」，和她曾在10月16日宣稱「支持18歲公民權」、「18歲學生很有判斷力」的論調相去甚遠。（13:05更新）

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