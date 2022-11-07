高虹安助理男友工作紀錄曝光 四叉貓抓包「連夜趕工的假資料」

高虹安今日上午召開記者會，展示多張通訊軟體對話紀錄截圖，與社群軟體截圖等證據，澄清前助理李忠庭並非人頭助理。（記者羅沛德攝）

2022/11/07 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安疑似例用人頭助理詐領助理費事件不斷延燒，她今日上午召開記者會澄清前助理李忠庭不是人頭助理，對此PTT網路名人「四叉貓」（劉宇）在臉書PO文指出，高虹安拿出的李忠庭工作證明是假資料，大酸「也太扯了吧，薪水都領完才到職。」

劉宇在臉書PO出截圖，圖片中是高虹安提出的李忠庭工作證明，可以看到被黃色註記處，寫著到職日期為「2021年3月1日」劉宇在貼文中表示「早上高虹安開記者會拿出李忠庭的工作證明，根本就是連夜趕工出來的假資料吧ＸＤＤＤ李忠庭是2020年到高虹安立委辦公室任職的好嘛！（林耕仁公布的加班費資料是2020年三月）」劉宇在文末直呼「也太扯了吧，2020年三月開始加班，加到2021三月才到職，哈哈哈哈哈～」

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網友們看到貼文後紛紛留言「先領薪水再到職這麼好的工作不做嗎？」、「一直挖坑給男友跳的概念」、「又自婊偽造文書～虹安加油，大家等妳出獄再來選」、「這到底是怎樣，連作假都不會」、「連造假還這麼不認真」、「高不是貪污什麼叫貪污」、「基本上，高委員的選舉已經提前結束了」、「沒看過這種自爆型的，太厲害」。

劉宇臉書貼文。（圖擷自劉宇臉書）

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