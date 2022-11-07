劉世芳提轉機旅客機場服務費 民航局：3個月內研議不超過500元

立委提針對轉機旅客收取機場服務費，民航局長林國顯（右）表示，3個月內研議、提出，費用不超過500元。（記者鄭瑋奇攝）

2022/11/07 14:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園國際機場規劃針對轉機旅客收取機場服務費，立法委員劉世芳今日於立法院交通委員會質詢時表示，全世界仍處於疫情不穩定的情況下，轉機旅客在機場裡面會用到廁所、吃東西、還要睡覺等，機場要準備疫情相關公共衛生服務人員，花費清潔、消毒費用等，請交通部民航局3個月研議收取轉機服務費做法。

民航局長林國顯表示，現行只有針對出境旅客收取500元機場服務費，針對過境轉機旅客確實沒有收取費用，但轉機旅客是會使用到非常多機場資源，包含CIQS、候機室、機場服務設施、廁所，有些還用到無障礙設施、輪椅等，很多東南亞旅客喜愛輪椅服務，這都會動員到非常多人員、設備，花費許多成本等，國際上像是韓國等，都有收取轉機旅客服務費。因此，因應立委意見，後續會跟交通部討論，研議針對轉機旅客收取機場服務費，費用一定不會比500元高。

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隨著全球疫情逐漸趨緩，台灣邊境於10月13日解封後，國際旅客數量正逐步恢復當中，林國顯表示，今年剛解封，桃園機場旅客量大概不會超過疫情前（2019年約4800萬人次）的10%；2025年順利的話可恢復到80%、約3900萬，轉機旅客預期恢復較快速，長榮航空有說明年就能恢復到疫情前的80%。

林國顯表示，疫情前台灣轉機旅客不多，在整體旅客人次佔比不到10%，裡面很大原因是第一、第二航廈空間不夠，像是先前達美航空想在台灣轉機到東南亞，但因為桃機空間不足，後來它就離開轉到仁川。未來等到第三航廈蓋好之後，相關空間就足夠，陸側服務設施可容納一年4500萬人次，所以他已請航空公司盡量把航網布設起來，不論是歐洲到台灣轉往東北亞、中國、大洋洲，或是北美洲到台灣轉往中國、東南亞等。

林國顯說，疫情前台灣每週往返日本有800多班、中國有500多班，是非常好的轉機點，未來設施做好後，希望轉機旅客爭取到整體旅客20%以上，尤其是希望提升歐洲來台轉機旅客。

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