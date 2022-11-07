雲林社福團體成立後援會 支持張麗善競選連任縣長

雲林社福團體成立後援會支持張麗善競選連任縣長。（記者詹士弘翻攝）

2022/11/07 10:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕九合一選舉進入倒數階段，今年的選情異常冷清，空戰不見了，但基層組織動的厲害，雲林縣數十個社福團體成立連任後援會，表態支持雲林縣長張麗善4年的努力與政績。

社福團體涵蓋國際性團體、宗親會、校友會、社會服務團體、社會慈善團體及社區發展協會等多種類別的團類類型表態支持張麗善，並指出張麗善上任後為社區帶來的改變、在人民團體舉辦會議及活動，極力支持且很有感，真心感受張麗善縣長真是4年當13年規劃雲林縣的縣政及大小事。

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張麗善表示，上任後一直重視關懷弱勢並積極辦理相關的社會福利，尤其雲林老化指數全國排行第3，為照顧長輩，長照2.0如火如荼進行中，全縣迄今已開辦160個長青食堂食堂、結合科技推出多元守護失智老人的穿戴設備與方案以及辦理首創全國開辦「失能老人親屬照顧津貼」。

在弱勢家庭方面，張麗善開辦兒少教育發展帳戶及弱勢家庭微型保險，提升保障、減少兒童及少年的貧窮代間循環問題；身心障礙者方面有幸福專車、輔具銀行、復康巴士等；婦女、少年及兒少保護部分，加碼補助提高生育津貼且搭配現行祖孫托育以及幼兒托育及設立社區安全守護站等社會福利措施，關注多元婦女及多元性需求。

針對特定人口群辦理相關婦女福利及性別平等方案，發展多元方案，積極向中央爭取「新住民發展基金」，協助新住民朋友適應台灣社會與家庭生活陸續已辦理7場次新住民生活適應輔導班，要以實際行動減輕父母們的負擔，能夠安心的養育下一代，也加強提昇社區鄉親對家庭暴力、兒童保護及性侵害防治之認識，建立社區安全維護體系。

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