蔡其昌神岡造勢晚會大爆滿 有信心贏回大台中重返光榮

蔡其昌致詞沙啞，主持人遞水。（記者廖耀東攝）

2022/11/06 22:49

〔記者張軒哲／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌造勢晚會今晚在神岡北庄夜市登場，現場約湧入5千人，場地爆滿。總統蔡英文致詞結束後，蔡其昌壓軸登場，因為演講接近八百場，晚會演講時講到沒聲音，演講多次中斷，全場高喊「加油！」，拚勁感動支持者。

蔡其昌說，三個月來走遍台中各里，已經講了七百多場大小場市政座談，蔡其昌就願意講。自己當市長不會再讓台中人嚥氣、不會再讓台中總是評比吊車尾。上任後會推動國中、小營養午餐免費，吃的更營養、更健康，四年蓋八千戶的社會住宅，減輕年輕族群的負擔，也要增加敬老愛心卡的預算，並擴大愛心卡的使用範圍，照顧老人也照顧小孩。

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有關台中的交通問題，蔡其昌表示，會讓捷運藍線四年動工、另外核定四條捷運路線，讓台中擁有六條捷運，完善大眾運輸的路網，東豐快速道路四年內通車，要用市政府的力量，增加工業用地，讓台中能夠有更多產業進駐、增加更多的工作機會，對於農機具的補助、有機肥料的補助也要增加，一定要讓台中變得比以前更好，讓年輕人願意留在台中成家立業，讓大建設啟動、讓台中向前衝成為生活首都，拜託大家支持2號蔡其昌、支持行動派的議員團隊。

蔡其昌說，有信心要為這座城市承擔、要為這座城市打拚，要跟大家作伙走、作伙贏，11月26日一定能夠贏回台中、重返光榮。

蔡英文呼籲民眾支持蔡其昌。（記者張軒哲攝）

蔡其昌呼籲民眾支持。（記者廖耀東攝）

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