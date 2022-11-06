選戰倒數20天最後衝刺！ 林佳龍感謝新北議員戰友相助

民進黨新北市長候選人林佳龍感謝35位新北市議員候選人和他一起努力，期待20天後翻新新北市。（摘自林佳龍臉書）

2022/11/06 22:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍在選前倒數20天展開最後衝刺，他指出，許多行程有賴新北的在地立委還有議員候選人協助，讓選辦可以在最短時間內整合團隊，走遍新北每一區，一起規劃市政願景，他要感謝35位議員候選人和團隊夥伴的辛苦，期待再過20天，一起翻新新北市。

林佳龍在臉書指出，短短3個月，他看見民進黨議員在基層耕耘的身影，也聽見他們對於地方升級的殷切期盼，每一場說明會、每一場見面會都是接近民眾的時刻，他備感珍惜能將政見與大家分享討論。

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林佳龍說，他與所有的議員已經培養深厚的革命情感，除了自己的選舉，他更希望每一位這麼努力的候選人，都能進入議會，實踐對家鄉的夢想，還有對選民的承諾，他要感謝也鼓勵每一個議員候選人，還有他們的團隊夥伴，謝謝大家一路給他的建議，辛苦地舉辦每一次競選活動。再過20天，「讓我們一起揮出漂亮的全壘打，一起迎向勝利！」

林佳龍說，他要和35位議員候選人一起努力，包括第一選區（淡水、三芝、石門、八里）新北市議員鄭宇恩、彭莉惠，第二選區（林口、五股、泰山）李宇翔、賴秋媚，第三選區（新莊）林秉宥、翁震州、鍾宏仁，第四選區（三重、蘆洲）陳啟能、李余典、邱婷蔚、彭佳芸、李倩萍、顏蔚慈，第五選區（板橋）戴瑋姍、山田摩衣、黃俊哲、黃淑君，石一佑。

第六選區（中和）張維倩、張嘉玲、張志豪，第七選區（永和）羅文崇、許昭興，第八選區（樹林、鶯歌、三峽、土城）彭一書、曾進益、高乃芸、廖宜琨、林銘仁、卓冠廷，第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）陳乃瑜、 陳永福，第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）林裔綺，第十一選區（汐止、金山、萬里）周雅玲、張錦豪，第十二選區（平地原住民）蘇錦雄（Paylang Caya）。

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