「新竹換台北」說 沈慧虹：某些人為了「自己的2024」眉來眼去

民進黨新竹市長候選人沈慧虹表示，新竹市民無法接受政黨利益交換。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/06 12:53

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹今針對陳時中辯論時質疑藍白交易新竹換台北，黃珊珊、蔣萬安都沒回應，沈慧虹表示，新竹市民無法接受政黨利益交換，如果某些人為了自己的2024無所不用其極、眉來眼去，把新竹市民當交易的籌碼，理性冷靜、有智慧的新竹選民不會接受城市前途被操作政治交換。

針對柯建銘評論高虹安所言「選人不選黨」是在切割柯文哲，今天柯文哲就來幫高虹安站台，沈慧虹表示，競選策略是各政黨自己的規劃，但是高虹安和柯文哲的政黨、團隊，公私不分前科累累，甚至還有涉及賄選的，也看到台北市政府黨政不分、市政滿意度墊底。沈慧虹強調，選正確的人才能讓新竹持續發展，不走回頭路，沈慧虹和團隊過去八年秉持市民擺中間、城市建設最優先，只有她與林智堅的市府團隊用人唯才，打造五星政績。

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針對昨天林耕仁的造勢大會，會中有人提台積電要離開台灣，還說民進黨要逼著台積電到美國去，沈慧虹表示這是無稽之談，也顯露出林耕仁團隊對台灣高科技產業的不了解，沈慧虹強調，台灣半導體產業發展成熟，台積電的先進製程都根留台灣，像是七奈米廠在高雄、二奈米廠將在寶山、一奈米廠也將在桃園龍潭設廠，正如同台積電董事長劉德音說過，台灣的生產環境是最為安全穩定的，請林耕仁團隊不要用謠言騙選票。

針對昨天韓國瑜批評市長不能只看到辦活動放煙火，並說「新竹苦人多」，對此沈慧虹表示，過去八年改變民眾感受最深，國民黨曾經讓新竹20年發展停滯，這些的說法不僅欠新竹人一個道歉，也污衊努力做事的團隊，現在國民黨想要複製四年前高雄那一套，為了自己的選舉，把新竹批評得一文不值，但事後高雄人發覺，國民黨班師回朝是一場噩夢，眼睛雪亮的新竹人不會相信這種話術。

針對高虹安近日爭議面對質疑一直不講清楚，也拿不出證據，昨天還說這些質疑是跳針，沈慧虹表示，無論是全薪全職拿博士、涉及違法兼職、涉嫌詐領助理費等，社會大眾看到高虹安只剩下一個問號，選舉是在檢驗候選人的政見、品格及道德，高虹安總是兜圈子逃避，甚至是最低底線的守法問題，都無法回應、顧左右而言他。

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