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    張清照聯合競總成立 盧秀燕︰拜託鄉親全力支持不要分票

    台中市長盧秀燕（左三）推薦張清照（右三）。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕（左三）推薦張清照（右三）。（記者張軒哲攝）

    2022/11/06 12:57

    〔記者張軒哲／台中報導〕選戰將至，台中市長盧秀燕與張清照聯合競選總部今日在清水區成立，兩人是現任的市長與議長，加上清水也是民進黨市長候選人蔡其昌的大本營，蔡其昌團隊也派員在緊鄰的清水市場發文宣助選，這場造勢活動受到關注。現場湧進近3千名支持者熱情吶喊「凍蒜、凍蒜」，盧也拜託鄉親全力支持，不要分票。

    上午競選總部成立，前總統府祕書長廖了以親為張清照披掛彩帶，曾擔任國民黨主席的江啟臣立委與楊瓊瓔，多屆議長的張清堂、紫雲巖主委吳勝隆、農會總幹事顏秋月等人齊聚，營造藍營大團結，張清堂還親自致贈張清照好彩頭祝福。

    張清照表示，4年任內爭取海線國民運動中心、梧棲社宅、鰲峰山大型停車場、清水火車站跨站天橋、全國最標準自行車場、海生館內部工程、9條計畫道路等等不計其數，他的願望是讓海線能發展成為真正的副都心，人民生活更便利，他也感謝盧市長全力配合編列經費，讓海線有這麼多好建設。

    盧秀燕穿著兄弟象棒球裝上台，稱讚張清照話不多，但善良正派，也幽默模仿張清照來電口吻，稱讚每逢颱風來襲張清照會來電來叮嚀要注意人民安全。她強調一旦遇重大建設需要預算，她求助議長並告知原因，所以議長不只建設海線，這場張清照的選舉，比盧秀燕自己更重要。也拜託鄉親全力支持，不要分票。

    台中市前議長張清堂致贈好彩頭給弟弟張清照。（記者張軒哲攝）

    台中市前議長張清堂致贈好彩頭給弟弟張清照。（記者張軒哲攝）

    盧秀燕與議長張清照聯合競總成立支持者齊聚。（記者張軒哲攝）

    盧秀燕與議長張清照聯合競總成立支持者齊聚。（記者張軒哲攝）

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