獨家》銅鑼灣書店老闆林榮基申請定居 盼留台灣反抗中共

銅鑼灣書店老闆林榮基2019年流亡來台，以「工作居留」方式在台北開設書店，近日已正式提出定居申請。（資料照）

2022/11/06 10:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕銅鑼灣書店老闆林榮基2019年流亡來台，以「工作居留」方式在台北開設書店。林榮基接受本報訪問表示，在政府協助下，近日他已經向移民署申請定居，希望未來能取得台灣身分證，留在台灣反抗中共。

林榮基指出，他遭中共指控「非法郵寄書籍到中國」，目前仍被中國通緝，不可能回去香港，回去香港就完蛋了。自己其實就是外界所說的流亡，中共不可能讓一個反抗者能在那邊生存，因為這對政權會有影響。

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林榮基談及，他不留在台灣，還能夠去哪裡？來台後還能夠正常生活，就想留在台灣定居了，因為台灣是一個自由之地，「自己是希望能夠留下來，就看台灣政府願不願意了！」

他透露，這幾天已經向主管機關送件，因為自己不知怎麼申請，政府有提供一些協助，他是以「文化藝術」領域專業人才方式申請定居，這幾天有找到台灣朋友做擔保，本月1日上午已把擔保證明拿過去了。

林榮基強調，台灣有出版自由、言論自由，香港現在則與中國差不多了，「羊村繪本案」5人被控違反國安法，在台灣才有民主、自由，要跟大家一起留在台灣反抗中共。

2015年，林榮基及香港銅鑼灣書店股東、員工等5人相繼失蹤，之後證實是遭北京當局派人逮捕。林榮基談及這段往事說，當時他去中國找朋友就被帶走，李波則在香港直接被人綁走，其實中共想找出書店有哪一個人想出版習近平有關的書，因為他們搞不清楚誰要出版這本書，就把人都帶走「門關起來」一個一個查問。

林榮基憶及，自己被抓後，他們一剛開始都沒有問書的事，也不說為何要把你關起來，後來他們搞清楚可能桂民海手頭有一份習近平手稿的複印本後，就沒有再問他了，直接安了一個非法郵寄書籍的罪名，後來更發布通緝。

他批評，這件事最大問題是習近平，因為習近平怕這本書影響到的權力。其實根本也沒必要，習已經拿到權力做皇帝，做了皇帝要做什麼都可以，還想把台灣併吞。

對此，知情官員表示，林榮基是一個有理念的人，這幾年在台灣辛苦開實體書店，靠著一本一本賣書向台灣年輕人傳遞理念，也在幫台灣守護自由民主，更時常現身說法、援助港人，對台灣貢獻很大。

官員透露，林榮基是謙謙君子，當初來台時不願接受政治庇護，而是在台灣經營書店，以工作方式居留，但居留畢竟和定居，定居通過可拿到我國身分證，也具備選舉權，台灣民主深具吸引力，政府已安排林榮基申請定居，該案同意後會發給定居許可，以後林榮基可歸化我國國籍，在台灣安身立命。

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