蘇煥智幕僚自爆喬裝電視台員工 還原搶陳時中、黃珊珊麥克風來龍去脈

蘇煥智的幕僚朱翊銘昨闖入辯論會現場引發騷動。（資料照）

2022/11/06 07:12

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會昨出現插曲，由於該場辯論由民間公司三立及TVBS主辦，僅邀請民調前三名候選人，引起台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智不滿，連日喊話加入辯論，蘇煥智的幕僚朱翊銘昨闖入辯論會現場引發騷動，最後被警方架離，他今凌晨也發「行動說明稿」，還原來龍去脈，更透露自己喬裝成電視台工作人員，才能夠潛入會場。

朱翊銘表示，他潛入台北市長候選人電視辯論會，趁機上台對麥發言，為的就是要抗議這場辯論不公，明明市長候選人有12位，卻只邀請特定的三位候選人，這不僅對其他候選人不公平，更妨礙了市民的知情權，所以他嘗試闖入辯論會場阻止不公平的辯論，要求重新邀集所有候選人一起辯論。

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朱翊銘指出，他喬裝成電視台工作人員，但辯論會的所在地三樓大會堂門口有較嚴格的警力維安安檢和檢視工作證，所以他在二樓走動觀察，等到13時40分抓到時機，跟著一群工作人員混入，趁警方還來不及查看證件，他便已通過，他到會場內偽裝成在工作，一直等到辯論快開始時，自然地走到舞台的右手邊。

朱翊銘說，他走到位在中間的陳時中旁邊開始用他的麥克風發言，講台下的警察發覺不對勁，衝上來把他架走，他掙脫了一次，又衝到黃珊珊的麥克風繼續發言，說了七號蘇煥智，還沒說完就被大批警力強行拖走。

朱翊銘透露，這次抗議行動，本來還想拉開布條強調「抗議辯論不公」，但沒講完就被抓下台，他想藉由說明，讓大家了解來龍去脈。

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