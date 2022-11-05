競選行程遇襲 鄭朝方：真心希望我是最後一個受害者

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方今晚被襲受傷後，一度因頭暈不適而前往急診。（鄭朝方陣營提供）

2022/11/05 23:20

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〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方今晚在競選行程中遇襲受傷，到醫院包紮後已無大礙，他透過臉書向支持者報平安，也表示，「如果參與政治、關心家鄉需要遭受任何形式的暴力相待」，那麼他真心地希望，他是「最後一個受害者」。

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國民黨新竹縣議會議長張鎮榮今晚第一時間獲悉鄭朝方被襲受傷消息，立刻聲明，不論黨派，他都「反對暴力」。

藍色字 鄭朝方臉書全文如下：

今天傍晚我參加一場地方里長競總成立大會後，有位女士在街上大聲疾呼，我趨前向她致意，沒想到她一邊比倒讚又是一陣穢語，一片混亂後，她就消失無蹤，後來行程結束覺得手臂疼痛紅腫，才前往就醫。

還好在醫護人員的細心檢查照顧下，不適的症狀減緩許多，在這邊也和各位關心我的朋友，表達感謝，我並無大礙，讓您們擔心了。

竹北是一座溫暖富人情味的城市，下午，我才跟許多可愛的大小朋友，在水圳公園放鬆的欣賞FOCA馬戲團的表演，沒想到，傍晚就遇到暴力的對待。

我還是要和市民朋友說，就算遇到暴力，也不能阻止我要改變竹北的心，傷痛對於踏入戰場的將士來說，只是過程，我還是會繼續堅持理想，為竹北的市民朋友努力打拼。

我也由衷希望，在民主的台灣、在溫暖的竹北，我是最後一個在參與公眾事務上受到傷害的人。

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方今晚被襲受傷後，一度因頭暈不適而前往急診。（鄭朝方陣營提供）

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