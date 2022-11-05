獨家》鄭朝方遇襲！婦人高喊「國民黨不能輸」 辯稱只觸碰沒攻擊

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（中）今天下午開心舉辦「童趣方城市」，沒想到幾個小時後發生被襲意外。（記者黃美珠攝）

2022/11/05 22:38

首次上稿 22:10

更新時間 22:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今晚發生疑似選舉暴力事件！民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方遇襲受傷。新竹縣竹北警分局事發後循線掌握到64歲簡姓婦人涉案，且已將之通知到案說明。簡婦向警方坦言自己是國民黨支持者，事發時只有「觸碰」鄭朝方，並沒有「攻擊」鄭朝方。警方漏夜先製作筆錄，如果鄭朝方決定提告，便會把鄭婦移送法辦。

請繼續往下閱讀...

鄭朝方陣營證實，鄭朝方今晚參加竹北市老城區曾姓里長競選總部成立大會，大約在晚間近7點半正要離開時，背後突然竄出1名身分不明的中年婦女直接向鄭朝方的後背攻擊。

鄭朝方大吃一驚轉身以左手防禦，結果左小手臂遭到抓傷，本來不以為意繼續下一個拜票行程，沒想到後來感到頭暈，因此暫停競選活動，轉往醫院急診，經包紮，醫生初步認為沒有大礙，已經提早休息、平復心情。

鄭朝方幕僚證實，鄭朝方突然受襲，感到錯愕，所以無法想起對方手上是否有持武器，但是有聽到該名女子高喊「國民黨不能輸」、「鄭朝方下台」的字句，已經報案，交由警方深入調查。

鄭朝方陣營表示，鄭朝方就醫後已無大礙，但是飽受驚嚇，明天是否依照原訂行程繼續競選活動，將視今晚休息後整體健康狀態決定。

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（右4）今天下午開心舉辦「童趣方城市」，沒想到幾個小時後發生被襲意外。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法