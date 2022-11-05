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    北市長辯論會將登場 蔣萬安：市民頭家不會讓說謊者當伙計

    國民黨台北市長候選人蔣萬安。（圖擷自蔣萬安臉書）

    國民黨台北市長候選人蔣萬安。（圖擷自蔣萬安臉書）

    2022/11/05 12:29

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會將在今天下午2點登場，邀請了民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊參加，三人將針對議題攻防。蔣萬安中午表示，辯論重點是讓市民頭家來當面試官，看看誰做好為台北打拚的準備，呼籲大家一起為台北市政府面試新員工。

    辯論將有四階段，第一階段由3名候選人針對各自政見內容進行申論，每人8分鐘；第二階段為交叉詰問，由候選人提問1分鐘，其餘兩位候選人回答各2分鐘，共有兩輪；第三階段是媒體提問，每位候選人回答3分鐘；第四階段是結論，每位候選人有6分鐘。電視辯論會將以電視新聞台、網路直播。

    蔣萬安中午在臉書以「向所有市民頭家報告！」為題發文，表示相信各陣營都對辯論會做了最大的努力，他認為辯論重點是讓市民頭家來當面試官，看看誰做好了為台北打拚的準備。

    蔣萬安說，當頭家的人都樂意給誠信、勤奮、負責、有國際觀、勇氣的員工更多承擔機會；當頭家的人都不喜歡被騙，不會讓黑箱、抹黑、說謊的人來當伙計；當頭家的人重視績效獎懲，不會讓成效不佳的員工扛更大責任。

    蔣萬安表示，今天的台北需要重新出發，呼籲所有市民頭家打開電視機或直播，一起為台北市政府面試新員工。

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