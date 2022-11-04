跑行程意外受傷 苗博雅驚傳昨晚動手術

台北市議員苗博雅在臉書上PO出在病床上的照片，並透露自己昨晚進行手術。（取自苗博雅臉書）

2022/11/04 18:42

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員苗博雅在臉書上PO出在病床上的照片，並透露自己昨晚進行手術，原來她上個月中旬在跑行程意外受傷，左小腿受傷勢影響活動不便，加上選舉行程每天四處走動，無法休息靜養，至今仍沒痊癒，她想一直拖下去也不是辦法，決定昨晚進行手術，徹底解決問題，但她強調明天和團隊籌備許久的音樂演唱會仍照常舉行，歡迎民眾參加。

苗博雅表示，最近有民眾發現，她走路的樣子有些不一樣，速度稍微慢一點，沒辦法走太久，也沒有以往那麼靈活，因為她在10月中旬在跑行程意外受傷，左小腿受傷勢影響活動不便，加上忙碌的選舉行程，無法休息靜養，受傷超過三個星期，仍然沒有痊癒。

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苗博雅指出，隨著投票日逐漸逼近，競選行程越來越密集，一直拖下去也不是辦法，經過醫師幾次細心耐心診斷，決定在昨天晚上進行一次手術，徹底解決問題，非常感謝台大醫院外科部楊醫師團隊，專業、細心、耐心的診療與手術，也感謝市立聯醫議會醫務室同仁第一時間協助，台大醫院急診部林醫師、邱醫師及時阻止情況惡化。

苗博雅也感謝各界關心，並表示她只需要靜養一段時間，等待縫合的傷口逐漸癒合，恢復過往的活力，大家不用安心，她會康復，但也希望大家能夠幫忙拉票、催票、固票，至於明天的音樂演唱會仍照常舉行。

「這是我選前最重要的與大家見面的機會，期待有您參與，星期六下午2:30，我們文山區景華公園見！」苗博雅強調，誠摯邀請大家，一起欣賞苗博雅團隊為大家用心準備的節目內容，也跟大家分享這四年來我們奮鬥的成果。

苗博雅舉辦的《給你最好的》音樂演唱會明下午將在景華公園舉辦，演唱嘉賓包含林生祥、大支、巴奈、楊大正，超強助講人包含主持人鄭弘儀、高雄市議員黃捷、前立委陳柏惟、台北市議員林亮君、台北市議員松信選區候選人吳崢。

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