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    拉新竹市新人一把！李妍慧合體阮昭雄 力挺楊玲宜、劉彥伶

    民進黨發言人暨市議員李妍慧（左）今天合體台北市議員阮昭雄（右），為新竹市議員候選人楊玲宜助陣。（記者洪美秀攝）

    民進黨發言人暨市議員李妍慧（左）今天合體台北市議員阮昭雄（右），為新竹市議員候選人楊玲宜助陣。（記者洪美秀攝）

    2022/11/04 20:21

    〔記者洪美秀／新竹報導〕九合一大選倒數21天，新竹市議員、民進黨發言人李妍慧以「超級輔選員」之姿，全力為黨內候選人輔選。她今天（4日）邀台北市議員阮昭雄到新竹，為北區新人楊玲宜、東區新人劉彥伶輔選，前、後任小英發言人合體站台，並期許選民一起傳承接棒，拉新人一把。

    李妍慧、阮昭雄下午先到北區為市議員候選人楊玲宜加油打氣，又到東區與議員候選人劉彥伶站上「小英雄號」宣傳車掃街拜票，途經科學園路、關埔地區以及金山街一帶，有前、後任小英發言人的人氣光環，再加上劉彥伶國、客、英三種語言親切打招呼，受到許多民眾熱情回應，有4樓住戶打開窗戶揮手支持，也有民眾在路上大喊加油、凍蒜。

    李妍慧說，當年她以25歲之姿當選新竹市議員，曾是新竹市議會最年輕的民意代表。看見楊玲宜、劉彥伶彷彿看見當年的自己，年輕、充滿熱忱與幹勁，曾任職市長室秘書的楊玲宜熟悉新竹市政，曾任職工研院的劉彥伶熟悉科技產業，兩位新人都是科技首都新竹需要的民代，請大家給優秀的年輕新人機會，讓他們來延續新竹的光榮。

    最近積極為18歲公民權投下同意票宣講的阮昭雄，也應李妍慧邀請來新竹為兩位新人站台。他身為新竹女婿，對新竹有深厚的感情，笑稱家裡還留著8年前新竹市長林智堅「加速吧！新竹」的競選外套，很開心見到新竹8年來的轉變，今年他心繫新竹市的選情，特別開著「小英雄號」來新竹宣傳，呼籲市民市長支持沈慧虹，議員支持北區新人楊玲宜、東區新人劉彥伶。

    民進黨發言人暨市議員李妍慧（左）今天合體台北市議員阮昭雄（右），今天陪同新竹市議員候選人劉彥伶車隊掃街。（記者洪美秀攝）

    民進黨發言人暨市議員李妍慧（左）今天合體台北市議員阮昭雄（右），今天陪同新竹市議員候選人劉彥伶車隊掃街。（記者洪美秀攝）

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