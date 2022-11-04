韓國瑜頻至新北輔選 林佳龍虧侯友宜：韓國瑜比較像人

民進黨新北市長候選人林佳龍（左4）確診後今天下午首度公開露面，與太太廖婉如（右3）出席《新的新北市》競選歌曲發表記者會。（記者魏瑾筠攝）

2022/11/04 17:27

〔記者魏瑾筠／新北報導〕前高雄市長韓國瑜頻至新北市輔選，但未與尋求連任的國民黨新北市長侯友宜同台，民進黨新北市長候選人林佳龍今下午被問起此事時直言，韓國瑜讓他感覺比較像一個人，他認為侯友宜應該要向韓國瑜學習，做一個真實的政治人物，而不是答非所問。

林佳龍在10月26日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），進行7天的居家照護後已在昨天出關，今天下午他在配合實名制的狀況下，出席《新的新北市》競選歌曲發表記者會。

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面對媒體詢問韓國瑜最近常來新北輔選，侯友宜到目前都還沒跟他同台，是否侯友宜感到有點壓力？林佳龍回應，選舉就是大家都全力以赴、各憑本事，相信很多理念相同的人也會互相輔選，相對於侯友宜，會覺得韓國瑜比較有趣，至少比較真實。

林佳龍直言，韓國瑜出來也帶動一些選情討論，一定也會有拉抬候選人的效果，林佳龍認為，政治人物如果口口聲聲都講好好做事，可是連好好說話、好好誠懇的面對大家的問題都不願意，那侯友宜應該要向韓國瑜學習，做一個真實的政治人物，而不要是答非所問。

林佳龍強調，好好做事的前提是要先好好說話，特別是民主時代，跟社會的溝通非常重要，如果說都用應付的語言，凡事都只是說好好做事，不願意好好跟別人說話，話鋒一轉，林佳龍直言「這一點我認為韓國瑜還比較讓我感覺，比較像一個人」，比較是人跟人的溝通，不會這麼多口號式的言語。

民進黨新北市長候選人林佳龍（左2）確診後今天下午首度公開露面，他受訪直言，前高雄市長韓國瑜讓他感覺比較像一個人，他認為國民黨新北市長侯友宜應該要向韓國瑜學習，做一個真實的政治人物，而不是答非所問。（記者魏瑾筠攝）

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