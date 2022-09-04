精進後備戰力 2後備旅將設反裝甲武器射擊場

國軍因應敵情將新設後備旅反裝甲武器射擊場，圖為特戰部隊測考66火箭彈。（取自陸軍臉書）

2022/09/04 22:33

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為快速提升後備戰力，明年將投入26億餘元採購後備部隊專用武器、消毒器具等軍備，訓練場地也將持續擴充能量，國防部明年度預算書顯示，陸軍明年起將編列13.5億餘元預算，於成功嶺、花防部、步訓部規劃及擴建訓練場，以及進行2套「戰場心理抗壓系統」性能提升案，值得注意的是，8軍團203旅、10軍團104旅都將興建手榴彈與反裝甲武器射擊訓場，盼完善常、後部隊訓練工作。

國防部預計於2024年以前完成後備旅擴編工作，屆時國軍將下轄12個後備旅、3個後備訓練中心，試辦中的「新制教召」今年第四季完成檢討工作後，未來亦有常態施行的可能。考量後備部隊編制、訓量持續增長，訓練場地亦有擴充的必要性。

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國防部明年度預算書顯示，陸軍明年至2026年將編列1.2億餘元，於陸軍8軍團203旅、10軍團104旅設置手榴彈實彈投擲場、反裝甲射擊場。陸軍解釋，此案是為強化濱海阻擊、城鎮作戰能力，建立上述二項武器的實彈常規訓練模式與標準，並提升官兵的作戰能力。

另外，位於花蓮的花防部復興營區將以5.2億餘元預算，建構綜合訓練場，盼有助於常、後部隊的訓練與管理，提升訓練成效並達「平戰結合」目的，全案將自明年執行至2025年。

另外，為強化八輪甲車行進間射擊訓練，陸軍明年至2026年編列3億餘元預算，於步訓部進行「30機砲教訓場地整建工程案」；為新訓重鎮的成功嶺，明年也將執行5百萬餘元預算，進行新靶場工程「先期規劃」工作。

除了實彈訓場，國軍近年亦著重於官兵心理層次鍛鍊，繼陸軍今年起執行5處「戰場抗壓館」興建工作之後，考量常、後部隊官兵需提升臨戰抗壓調適能力，陸軍明年起將實施「戰場心理抗壓系統提升案」，預計於2025年、2026年各完成一套系統，建立未來國軍抗壓訓練模式、標準及官兵心理素質考核作業。

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