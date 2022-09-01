國防部公布中共軍力報告書： 中軍演驗證犯台方案 實質威脅我安全

國防部昨發布「111年中共軍力報告書」，指中國對台可能的行動包含認知作戰、灰色地帶、聯合軍事威懾、聯合海空封鎖、奪占外離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等。圖為共機繞台演習，我戰機升空監控。（國防部資料照）

2022/09/01 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中國對台文攻武嚇不斷，國防部昨發布「一一一年中共軍力報告書」，直指中共八月軍演模糊海峽中線存在事實，演訓區域突破第一島鏈擴展至西太平洋，驗證對台作戰預案，提升反介入／區域拒止作戰能力，實質威脅我國防安全；亦提及中國運用民用航空器、無人機或探空氣球接近外離島與本島，進行監偵、侵擾活動，測試國軍應處作為。

報告指出，中共年內第二艘自製航艦「福建號」下水、新式戰機等高新武器裝備陸續列裝，展現國防現代化建設發展，凸顯習近平執政十年軍事革新與建軍備戰成果，「營造習氏『二十大』連任利基」。

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今年度報告特別指出，俄國入侵烏克蘭期間，受到國際政經制裁，戰略運用核威懾防止北約及美國派遣部隊干預，戰術後勤補給受烏軍襲擾，影響攻勢進展等因素，將使中共多方考量並修正其犯台行動方案。

審視共軍軍備 8種可能行動對台

針對中國對台可能行動，報告指出，審視共軍近年軍備發展、演訓活動及檢視其「損小、效高、快打、速決」的用兵理念，對台可能的行動包含認知作戰、灰色地帶、聯合軍事威懾、聯合海空封鎖、奪占外離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等。

不過，報告指出，共軍對台作戰最終須透過海空輸具將登陸部隊運送至本島，達成實質占領戰役目標，關鍵在優先奪取制三權（制電磁權、制空權、制海權）採「先癱後登」方式，然而受限於兩棲正規登陸輸具及後勤能量不足，制約共軍大規模登陸作戰能力。

無人機海測船 以民掩軍測試我軍

近來中國民用無人機頻入侵我國外島地區，報告也將共軍台海周邊針對性活動，新增「非軍事行動」章節，指出中國透過海上民兵，配合中國海軍、海警部隊在台海周邊從事聯合訓練，增加我國海巡兵力應對負荷；且利用科研單位海調船、海測船等，「以民掩軍」方式加強台海周邊戰場經營。

此外，中國也運用民用航空器、無人機或探空氣球等接近我外、離島或本島周邊區域，遂行監偵、侵擾活動，測試國軍應處作為。

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