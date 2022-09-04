為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公廁裝免治馬桶？ 成大教授提問：廁所可不可以「收錢」？

    成大電機系教授李忠憲對於公廁改換免治馬桶政見提出看法。（資料照）

    成大電機系教授李忠憲對於公廁改換免治馬桶政見提出看法。（資料照）

    2022/09/04 19:24

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人陳時中提出公廁換裝免治馬桶政見，引起多方討論。資安學者、成功大學電機系教授李忠憲發文表示，「我覺得裝免治馬桶可以，但廁所可不可以收錢？這才是確保廁所乾淨務實的做法」、「不過我認為提出廁所要收錢政見的候選人，鐵定會落選」。

    李忠憲今（4）日晚間在臉書發文，透露當年到德國念書有很多不習慣的事，其中之一就是「上廁所」，不僅上大號，連上個小號也要收錢，從公園的公共廁所、百貨公司的廁所、到速食店的廁所，甚至有些餐廳或私人的酒館廁所基本上都要收錢。

    他說，德國埃森曾有市民告市政府，覺得小便是天賦人權，算算自己一天有三次會在外面小便，一次兩歐元，因此跟市政府求償支付每個月180歐元，並說，不是為了錢，而是為了小便的尊嚴，這是原則問題，這個訴訟後來被駁回，法院理由說明「沒有合法權利」，法院發言人指出，公共廁所設施不是市政當局的強制性任務之一，只是一項自願的自治任務，就像室外游泳池或圖書館一樣，這件事情後來上訴到德國憲法法院，但憲法法院也完全沒有任何回應。

    他指出，馬桶政見隱約可以看到立場，連「錯誤的政策比貪污還可怕」都出來了，想想也覺得很好笑，不過討論這些民生尿尿大便的問題，感覺比較接近一般民眾，總比在那邊講說論文或誠信有趣多了。

    他反問「裝免治馬桶可以，但廁所可不可以收錢」？他認為「這才是確保廁所乾淨務實的做法」，不過，他也表示，「提出廁所要收錢政見的候選人，鐵定會落選」、「對吧？在台灣大家都只想要免費的午餐」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    引無來源數據亂開槍？ 沈慧虹：高虹安馬桶議題犯三大錯誤
    2022/09/04 18:35

    引無來源數據亂開槍？ 沈慧虹：高虹安馬桶議題犯三大錯誤
    公廁裝免治馬桶？陳金德：「可不挺陳時中」要支持免治馬桶
    2022/09/04 18:29

    公廁裝免治馬桶？陳金德：「可不挺陳時中」要支持免治馬桶

    SYM全新迪爵銷量破萬 穩坐國民神車寶座
    藥師「國家隊」力挺 陳時中：提升公廁安全衛生而非僅限馬桶
    2022/09/04 17:13

    藥師「國家隊」力挺 陳時中：提升公廁安全衛生而非僅限馬桶
    挨批自己用免治馬桶卻不讓市民用 黃珊珊回擊：別製造階級對立
    2022/09/04 16:39

    挨批自己用免治馬桶卻不讓市民用 黃珊珊回擊：別製造階級對立

    堤頂交流道下一站 洲子洋房價省一半
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播