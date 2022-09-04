公廁裝免治馬桶？ 成大教授提問：廁所可不可以「收錢」？

成大電機系教授李忠憲對於公廁改換免治馬桶政見提出看法。（資料照）

2022/09/04 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人陳時中提出公廁換裝免治馬桶政見，引起多方討論。資安學者、成功大學電機系教授李忠憲發文表示，「我覺得裝免治馬桶可以，但廁所可不可以收錢？這才是確保廁所乾淨務實的做法」、「不過我認為提出廁所要收錢政見的候選人，鐵定會落選」。

李忠憲今（4）日晚間在臉書發文，透露當年到德國念書有很多不習慣的事，其中之一就是「上廁所」，不僅上大號，連上個小號也要收錢，從公園的公共廁所、百貨公司的廁所、到速食店的廁所，甚至有些餐廳或私人的酒館廁所基本上都要收錢。

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他說，德國埃森曾有市民告市政府，覺得小便是天賦人權，算算自己一天有三次會在外面小便，一次兩歐元，因此跟市政府求償支付每個月180歐元，並說，不是為了錢，而是為了小便的尊嚴，這是原則問題，這個訴訟後來被駁回，法院理由說明「沒有合法權利」，法院發言人指出，公共廁所設施不是市政當局的強制性任務之一，只是一項自願的自治任務，就像室外游泳池或圖書館一樣，這件事情後來上訴到德國憲法法院，但憲法法院也完全沒有任何回應。

他指出，馬桶政見隱約可以看到立場，連「錯誤的政策比貪污還可怕」都出來了，想想也覺得很好笑，不過討論這些民生尿尿大便的問題，感覺比較接近一般民眾，總比在那邊講說論文或誠信有趣多了。

他反問「裝免治馬桶可以，但廁所可不可以收錢」？他認為「這才是確保廁所乾淨務實的做法」，不過，他也表示，「提出廁所要收錢政見的候選人，鐵定會落選」、「對吧？在台灣大家都只想要免費的午餐」。

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