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    首頁　>　政治

    回防新竹市！民進黨戰將密集固樁 力保沈慧虹脫穎而出

    前新竹市長林智堅（右）據悉已回新竹市坐鎮，密集走訪民間社團、拜會意見領袖，力保代表民進黨參選下屆市長的前副市長沈慧虹在「三腳督」膠著選情中脫穎而出。（資料照，沈慧虹競選總部提供）

    前新竹市長林智堅（右）據悉已回新竹市坐鎮，密集走訪民間社團、拜會意見領袖，力保代表民進黨參選下屆市長的前副市長沈慧虹在「三腳督」膠著選情中脫穎而出。（資料照，沈慧虹競選總部提供）

    2022/09/04 18:40

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕年底選戰倒數83天，前新竹市長林智堅退選桃園市長後的動向備受各界關注，據了解，林智堅除透過司法途徑捍衛清白，也已回到新竹市，並與民進黨立院黨團總召柯建銘積極走訪民間社團、拜會地方意見領袖，固樁意味濃厚，力保前副市長沈慧虹在「三腳督」的膠著選情中脫穎而出。

    新竹市議員劉康彥指出，民眾黨立委高虹安空降竹市，根本不是藍綠以外的「第三勢力」，從她身邊的議員候選人，以及組織、文宣操盤手，高虹安根本是如假包換的「藍白合」，民眾黨只是新瓶裝舊酒的「假招牌」，企圖唬弄中間選民。

    地方人士觀察，國民黨、民眾黨聯手猛攻棒球場和論文事件，雖然聲量十足，但對於厭惡政治口水的新竹選民而言，效果有限，反而激起綠營與部分中間選民的不滿，甚至不捨新竹市過去八年建立的城市光榮感，因選舉而被惡意踐踏。

    據指出，長年協助林智堅的得力大將，前市長辦公室主任廖智怡、前社會處長張柔、前行政處長黃任瑋，皆已回防新竹市，加入沈慧虹的選舉團隊。至於前產發處長張力可則留任桃園，繼續為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬效力。前市長林智堅也預計從家鄉新竹市香山區出發，拜訪基層里長與地方意見領袖，不放棄任何爭取支持的機會。

    綠營人士指出，林智堅因論文事件自行選擇退選，反觀國民黨、民眾黨陸續爆出論文抄襲醜聞，或涉及公眾利益貪污案，都不見當初以「誠信」、「學術倫理」為由大力抨擊的人出聲譴責。加上新竹市民眾黨團隊不少人有藍營背景，竹市選民是否能接受，仍有待觀察。。

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