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    陳建仁特使訪教廷 鼓勵外交人員堅守民主「為台灣交朋友」

    前副總統陳建仁（右）擔任總統特使出訪友邦教廷，前往駐教廷大使館為前線外交人員打氣。左為駐教廷大使李世明。（教廷大使館提供）

    前副總統陳建仁（右）擔任總統特使出訪友邦教廷，前往駐教廷大使館為前線外交人員打氣。左為駐教廷大使李世明。（教廷大使館提供）

    2022/09/04 17:45

    〔記者呂伊萱／台北報導〕前副總統陳建仁擔任總統特使出訪友邦教廷，羅馬時間3日抵達後，前往駐教廷大使館為前線外交人員打氣。陳建仁強調，在艱困的外交環境之下，要讓世界看到台灣堅守自由民主的價值，為台灣爭取更多的朋友。陳建仁今並出席教宗方濟各（Pope Francis）主持的先教宗若望保祿一世（Pope John Paul I）榮列真福品大典。

    陳建仁伉儷及團員、隨扈共6人，在近20個小時的長途飛行後，於羅馬時間9月3日抵達梵蒂岡，展開為期9天的訪問行程。陳建仁是教廷宗座科學院院士，也是首位台灣籍理事，在其副總統任內曾3度出訪教廷，出席德蕾莎修女封聖典禮和先教宗保祿六世等人的封聖典禮。蔡英文總統此次再度指派陳建仁擔任特使，偕夫人赴教廷出席大典，深化台梵邦誼。

    駐教廷大使館在臉書分享，陳建仁伉儷經過將近20個鐘頭的長途飛行，於羅馬時間9月3日中午抵達羅馬達文西機場。陳建仁一下飛機就神采奕奕的表示，對於即將展開的外交之旅充滿期待，期盼這趟訪問為台灣與教廷在宗教、學術及人文等各方面深化交流。

    教廷大使館指出，陳建仁接著馬不停蹄到駐教廷大使館視察，為一線外交人員打氣，強調要在艱困的外交環境之下，讓世界看到台灣堅守自由民主的價值，為台灣爭取更多的朋友。

    今年是我國與教廷建交80周年，教廷大使館正展出「友善台灣/眾位弟兄」書畫展，邀請知名書畫家，以書畫方式體現教宗方濟各「願祢受讚頌」（Laudato sì）及「眾位弟兄」（Fratelli tutti）通諭及聖經內容。陳建仁及其夫人羅鳳蘋都是虔誠天主教徒，對於大使館的創意與用心印象深刻，對每一幅作品都細細品味，深獲感動。

    陳建仁現正出席先教宗若望保祿一世（Pope John Paul I）榮列真福品大典，5日將參加聖索菲亞大教堂和平彌撒，並拜會教廷愛德服務部、國際明愛會，以及馬爾他騎士團等。7日至10日則預定出席教廷宗座科學院理事會議與院士會議，以及教宗方濟各接見全體院士活動。

    前副總統陳建仁擔任總統特使出訪友邦教廷，於羅馬時間3日抵達當地。（教廷大使館提供）

    前副總統陳建仁擔任總統特使出訪友邦教廷，於羅馬時間3日抵達當地。（教廷大使館提供）

    前副總統陳建仁（中）擔任總統特使，偕夫人羅鳳蘋（右）出訪友邦教廷，前往駐教廷大使館為前線外交人員打氣。左為駐教廷大使李世明。（教廷大使館提供）

    前副總統陳建仁（中）擔任總統特使，偕夫人羅鳳蘋（右）出訪友邦教廷，前往駐教廷大使館為前線外交人員打氣。左為駐教廷大使李世明。（教廷大使館提供）

    前副總統陳建仁（左）擔任總統特使出訪友邦教廷，前往駐教廷大使館為前線外交人員打氣。右為駐教廷大使李世明。（教廷大使館提供）

    前副總統陳建仁（左）擔任總統特使出訪友邦教廷，前往駐教廷大使館為前線外交人員打氣。右為駐教廷大使李世明。（教廷大使館提供）

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