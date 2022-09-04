陳時中公廁片惹議 柯志恩：把「性騷擾」當有趣

柯志恩（中，黑上衣者）參加高雄大青溪婦女會舉辦的「9月份生活美學與防疫講座」。（記者葛祐豪攝）

2022/09/04 18:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨（3日）公布政見，要為台北市公廁安裝免治馬桶，但宣傳影片出現窺視畫面引發爭議；對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今批：「把性騷擾當成有趣的事！」

柯志恩今受訪時說，這次事件就是「把性騷擾當成有趣的事」，尤其對女性來說，這種偷窺的行為，會造成受害者心中極大的恐懼與心理創傷，陳時中與其推動免治馬桶的政策，不如強化「反偷窺」的偵測措施，在安全上對民眾更有保障。

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柯志恩今天下午受邀參加高雄大青溪婦女會舉辦的「9月份生活美學與防疫講座」，她也在會中發表「女人如何展現自信與魅力」演說，吸引近150位婦女聆聽。

柯志恩以自身職業婦女的角色出發，強調「女人撐起一片天」。她提到，她在家中除了負責孩子接送、做菜等家務事，在職場上也有一番成就，女人可以活得精彩，擁有自信與風采。最重要的是要對自己好一點，不要汲汲營營與他人比較，要找到專屬於自己的「美」。

柯志恩鼓勵在場女性，要活得「理直氣壯」，即使遇到挫折而跌倒了，也要勇敢地、優雅地起身。

她以這次在高雄選戰的經驗為例，強調選戰開打以來，不斷有人透過抹黑、扭曲言論，來攻擊她的人格，但自己會以正向的態度面對，「要與高手爭天下，不與傻瓜論長短」，當女人愈有自信，愈有光彩時，敵人就會自動退到旁邊去了！

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