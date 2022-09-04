員林市長之爭重現藍綠對決 陳秋蓉雪恥、游振雄拚連任

民進黨提名員林市長參選人、前縣議員陳秋蓉，本屆僅負157票，今年捲土重來。（圖由陳秋蓉團隊提供）

2022/09/04 17:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市是縣內人口第二多的城市，今年九合一選舉，員林市長有3人登記參選，其中民進黨提名前縣議員陳秋蓉，她本屆僅以157票些微差距落選，這次捲土重來挑戰現任現任國民黨籍市長游振雄，另外74歲素人張文和也是第二次參選，不過眾人認為仍是藍綠對決局面，目前雙方五五波，氣勢互不相讓。

員林市選民結構長期藍大於綠，自從實施地方自治以來，員林還未有民進黨籍執政，陳秋蓉與游振雄兩人上屆都是該選區縣議員，本屆首次轉換跑道競選地方首長，雙方都有龐大民意支持，投票結果，游振雄得2萬5347票，陳秋蓉得2萬5190票，只險勝157票，已是歷史差距最小的一次。

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不過這3年多來，陳秋蓉並未失志，依舊勤跑基層與民眾互動，或貼文臉書針貶施政大小事，親和形象獲得不少民眾共鳴，這次提名市長選舉更獲得大部分黨員力挺，本月2日在前縣長翁金珠、立委陳素月等人陪同下登記參選，藉此重整旗鼓扳回一城。陳秋蓉表示，她當選後的首要任務，就是解決員林長年飽受的淹水之苦，會努力開出一帖最佳的治水良方。

游振雄則展現多屆民代實力，上任後主推「幸福員林」政策，追隨主流民意發行幸福卡，推動幸福巴士上路，也設立寵物公園及提高新生兒營養補助等社會福利等，讓民眾幸福有感。面臨舊敵來勢洶洶，游振雄說，要繼續為造福員林努力，他有信心能夠打贏這場選戰。

員林市長游振雄上任主推「幸福員林」政策，面對老對手表示有信心。（翻攝游振雄臉書）

陳秋蓉（持麥克風者）在前縣長翁金珠（前排左5）、立委陳素月（前排左4）等人陪同下登記參選，藉此重整旗鼓扳回一城。（圖由陳秋蓉團隊提供）

游振雄（左7）在國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（右6）、員林市代會主席賴東位（左6）等人陪同下登記參選。（圖由游振雄團隊提供）

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