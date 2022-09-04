陳時中常和柯文哲隔空交火 柯媽：別人的習慣不要理他就好

柯媽何瑞英（中）今天對於陳時中經常和柯文哲隔空交火，強調「別人那是習慣，我們不要理他就好」。（記者陳建志攝）

2022/09/04 16:57

〔記者陳建志／台中報導〕台北市長選戰打得火熱，民進黨參選人陳時中經常和台北市長柯文哲隔空交火，柯媽何瑞英今天前往台中幫民眾黨市議員參選人魏嘉慶拜票時受訪表示，「別人那是習慣，我們不要理他就好」，強調柯文哲是做給大家看，不是只做給陳時中看，打包票「柯文哲一定沒有貪汙」，還稱讚每天搭公車上下班，特別費捨不得花，拿出來分給同仁當加班費，對於兒子當台北市長的表現稱讚有加。

媒體今天詢問，陳時中和柯文哲經常隔空交火，對此有何看法？何瑞英說，「別人那是習慣，我們不要理他就好」，強調柯文哲是做給大家看，不是只做給陳時中看，人民信任我們，才會投票支持，因此一定要認真做好，並說所作所為大家都看得到，她可以百分之百打包票「柯文哲一定沒有貪汙」。

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何瑞英並說，柯文哲當選市長後，每天都搭公車上下班，早上7點就搭公車，7點半準時到市政府上班、開會，一開始市府同事跟他不熟，但相處久了漸漸成為他的靠山、幫助他。

何瑞英接著說，柯文哲每年約有180萬的特別費，但他都把它拿出來分給市府同仁，雖然每個市府員工只分到約300元，但這樣大家就了解，柯文哲錢捨不得花，拿出來給同仁當加班費。

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