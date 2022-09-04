為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李婉鈺新書揭「床照」事件始末 「被分手」坦言很受傷

    前新北市議員李婉鈺今天舉行新書發表會和簽書會，與粉絲們合照。（記者賴筱桐攝）

    前新北市議員李婉鈺今天舉行新書發表會和簽書會，與粉絲們合照。（記者賴筱桐攝）

    2022/09/04 16:51

    〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市議員李婉鈺今天舉辦新書發表會，首度敞開心胸暢談喧騰一時的「床照」事件。她說，當時和「雙魚男」交往，就像一般情侶PO照片、曬恩愛，沒想到最後對方選擇以不理智的方式應對，「被分手」讓她感到很受傷，她希望透過自己的人生故事，鼓勵更多遇到挫折的人勇敢站起來。

    李婉鈺在新書中首度解釋床照事件，她提到，當時兩人交往，親友非常祝福，沒想到因為一張普通的照片就「被分手」。所謂「床照」，只是一張非常普通的照片，卻被大肆渲染，後來男方一直要求她要撤下照片，當時她認為，男未婚、女未嫁，正大光明交往，為什麼不能PO照片？

    李婉鈺揭露，2人過去曾達成共識，該如何應對媒體，內容是「我們目前正常交往中，謝謝大家的關心。感情是私領域的事，請留給我們一些空間」。不料，當她在家等著男方接她去開記者會，等了又等，從早等到晚，卻換來一通記者來電問說，「男方說兩人已經分手很久了，請問妳要回應嗎？」從此，她再也打不通「雙魚男」的電話。

    談到床照事件，李婉鈺受訪表示，當時是一個美好的下午，雙方交往1年多，像一般情侶一樣，週末曬恩愛，因此PO出一張休息的照片，沒想到很多人因為政治立場見縫插針，演變成「床照」事件，事發後她期待男方大方地站出來，告訴大家「這是我們私領域的事情，請大家關注我們的工作表現」，未料對方卻用另一種讓人錯愕、不理智的方式處理。

    李婉鈺說，事情過了就過了，過去大家都是找她來排解問題，但自己發生問題後，沒辦法找人訴苦，只能鎖在心裡某個位置，寫這本書嘔心瀝血，要把很多事情重新打開，看看以前的照片或影片，雖然「床照」事件到現在還是羅生門，但隨著時間過去，已經比較釋懷，人生有很多事情被放在天平上，包括事業、家庭，而她就是「被犧牲」的那一個，真心付出過一段感情，當然很受傷。

    她說，社會上很多女生也遭遇過類似事件，把故事寫出來，只想讓大家知道，自己不是最慘的，希望藉由自身經歷，幫助他人有勇氣站起來，「勇敢女人也可以很可愛，可愛女人也可以很勇敢」，每個人都是最勇敢、最可愛的，有很好的人在看著你、守著你，不要因為眼前一時失意，就覺得全世界崩塌。

    前新北市議員李婉鈺出版新書《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》（記者賴筱桐攝）

    前新北市議員李婉鈺出版新書《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》（記者賴筱桐攝）

    前新北市議員李婉鈺舉行新書發表會，小粉絲上前合照。（記者賴筱桐攝）

    前新北市議員李婉鈺舉行新書發表會，小粉絲上前合照。（記者賴筱桐攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    李婉鈺新書自揭情史 自曝「被分手」罹患憂鬱症
    2022/08/26 21:59

    李婉鈺新書自揭情史 自曝「被分手」罹患憂鬱症
    林秉樞自爆曾贊助政治人物幾十萬 李婉鈺嗆：家暴要賠多少？
    2022/08/01 22:48

    林秉樞自爆曾贊助政治人物幾十萬 李婉鈺嗆：家暴要賠多少？

    擁抱八期公園水岸風景 「坤悅君睿」璀璨登場
    李婉鈺遺失20萬BV長夾 懷疑「彎腰男」撿走卻告不成
    2022/06/28 13:08

    李婉鈺遺失20萬BV長夾 懷疑「彎腰男」撿走卻告不成
    李婉鈺攜手雲林同鄉議員 發起「快篩試劑互助救援」
    2022/05/25 13:10

    李婉鈺攜手雲林同鄉議員 發起「快篩試劑互助救援」

    「大築文滙」千坪核心地王．正附幼雙學區
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播