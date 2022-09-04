李婉鈺新書揭「床照」事件始末 「被分手」坦言很受傷

前新北市議員李婉鈺今天舉行新書發表會和簽書會，與粉絲們合照。（記者賴筱桐攝）

2022/09/04 16:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市議員李婉鈺今天舉辦新書發表會，首度敞開心胸暢談喧騰一時的「床照」事件。她說，當時和「雙魚男」交往，就像一般情侶PO照片、曬恩愛，沒想到最後對方選擇以不理智的方式應對，「被分手」讓她感到很受傷，她希望透過自己的人生故事，鼓勵更多遇到挫折的人勇敢站起來。

李婉鈺在新書中首度解釋床照事件，她提到，當時兩人交往，親友非常祝福，沒想到因為一張普通的照片就「被分手」。所謂「床照」，只是一張非常普通的照片，卻被大肆渲染，後來男方一直要求她要撤下照片，當時她認為，男未婚、女未嫁，正大光明交往，為什麼不能PO照片？

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李婉鈺揭露，2人過去曾達成共識，該如何應對媒體，內容是「我們目前正常交往中，謝謝大家的關心。感情是私領域的事，請留給我們一些空間」。不料，當她在家等著男方接她去開記者會，等了又等，從早等到晚，卻換來一通記者來電問說，「男方說兩人已經分手很久了，請問妳要回應嗎？」從此，她再也打不通「雙魚男」的電話。

談到床照事件，李婉鈺受訪表示，當時是一個美好的下午，雙方交往1年多，像一般情侶一樣，週末曬恩愛，因此PO出一張休息的照片，沒想到很多人因為政治立場見縫插針，演變成「床照」事件，事發後她期待男方大方地站出來，告訴大家「這是我們私領域的事情，請大家關注我們的工作表現」，未料對方卻用另一種讓人錯愕、不理智的方式處理。

李婉鈺說，事情過了就過了，過去大家都是找她來排解問題，但自己發生問題後，沒辦法找人訴苦，只能鎖在心裡某個位置，寫這本書嘔心瀝血，要把很多事情重新打開，看看以前的照片或影片，雖然「床照」事件到現在還是羅生門，但隨著時間過去，已經比較釋懷，人生有很多事情被放在天平上，包括事業、家庭，而她就是「被犧牲」的那一個，真心付出過一段感情，當然很受傷。

她說，社會上很多女生也遭遇過類似事件，把故事寫出來，只想讓大家知道，自己不是最慘的，希望藉由自身經歷，幫助他人有勇氣站起來，「勇敢女人也可以很可愛，可愛女人也可以很勇敢」，每個人都是最勇敢、最可愛的，有很好的人在看著你、守著你，不要因為眼前一時失意，就覺得全世界崩塌。

前新北市議員李婉鈺出版新書《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》（記者賴筱桐攝）

前新北市議員李婉鈺舉行新書發表會，小粉絲上前合照。（記者賴筱桐攝）

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