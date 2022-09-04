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    列出柯文哲罪狀 簡舒培︰人設就是反同、厭女、舔共、討好財團

    台北市長柯文哲。（資料照）

    台北市長柯文哲。（資料照）

    2022/09/04 13:58

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前去知名同志酒吧，遭台北市者柯文哲以歧視性言論批評「明明就是素珠，卻演成林志玲」，台北市議員簡舒培對此痛批「真的受夠了柯文哲歧視噁爛當有趣的言論」，直言柯文哲的人設是「反同、厭女、舔共、討好財團」，並將其罪狀一一列出。

    簡舒培在臉書PO文表示，柯文哲昨日說到選舉人設，並以素珠、林志玲為比較，這正應證了一句俗語「牛牽到北京還是牛」，直言「柯文哲一樣是8年前認為漂亮女性就是坐櫃台、台女不化妝出門嚇人的厭女、性別盲的噁心人士！」

    簡舒培指出柯文哲這幾年的人設有「柯文哲強調一切都要SOP，但晉用財團三代當實習生不需要。」、「柯文哲說財團和他見面到市府吃便當，卻在五星級飯店宴請中企高官。」、「柯文哲說九二共識就是下跪投降，現在柯文哲跟中國兩岸一家親，默認中共『兩岸都是中國人』」、「柯文哲說同婚公投起源於執政者、立法權的不作為，才把性／別少數的權利，交給多數的異性戀者決定，但柯文哲去年說同志是防疫破口！」

    簡舒培在文末痛批「之前柯文哲很愛賣弄蘇軾與佛印的故事，用來酸旁人對他的批評，殊不知『屁話』的就是他本人！」

    簡舒培臉書貼文。（圖擷取自簡舒培臉書）

    簡舒培臉書貼文。（圖擷取自簡舒培臉書）

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