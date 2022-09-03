柯文哲酸「素珠演成林志玲」 陳時中：這是歧視

柯文哲批評陳時中去知名同志酒吧，「明明就是素珠，卻演成林志玲」，陳時中今受訪表示，對於人的譬喻都是種歧視，他只是想跟各年齡層的市民更貼近，更了解大家的需求。（記者劉信德攝）

2022/09/03 12:44

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長柯文哲又爆「歧視」言論！柯文哲批評民進黨台北市長參選人陳時中去知名同志酒吧，「明明就是素珠，卻演成林志玲」，陳時中今（9日）受訪表示，對於人的譬喻都是種歧視，他只是想跟各年齡層的市民更貼近，更了解大家的需求。

陳時中日前到酒吧，與現場民眾熱絡互動的照片在網路流傳，外界視為是去搶攻年輕選票，柯文哲在節目《挑戰黨主席》中嘲諷此舉說，人演戲雖然可以戲路寬廣，但明明就是素珠，卻演成林志玲，跟人設對不起來。

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陳時中今天在公廁政見發布會後受訪，對柯文哲的說法認為，對人這樣的譬喻都是種歧視，他的出發心是想跟各種年齡層更貼近，更了解大家的需求。

柯文哲歧視女性的言論不只這一遭，甚至有熱心網友整理，諸如稱前電視主播陳以真「年輕長得漂亮，可去坐櫃台或當觀光局代言人，不適合當市長」、稱婦產科「在女人大腿當中討生活」、稱「一個國家30歲的未婚女性佔30%，就會造成國家不安定，更會有國安危機」等；甚至在社福活動致詞催婚，引述單身朋友臀部化膿，沒人幫忙換藥的故事，「因為不結婚有麻煩」，也被認為歧視單身。

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