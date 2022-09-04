超狂！麵店遇粉絲索取新書簽名 Kolas成就解鎖

民進黨籍花蓮縣長參選人Kolas Yotaka 出版「愛是一條線」一書紀念逝去的父親，感動許多人，上月初在政大書城舉行簽書會，吸引大批支持者到場。（圖擷取自Kolas臉書）

2022/09/04 11:21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨籍花蓮縣長參選人Kolas Yotaka出版「愛是一條線」一書紀念逝去的父親，感動許多人，上月初還在政大書城舉行簽書會，吸引大批支持者到場，近日她勤走基層，遇到粉絲在各個場合拿著新書索取簽名，她已陸續解鎖麵店、米店及教會等地。Kolas說，還要繼續挑戰意想不到的簽書地點！

Kolas曾公開透露，會寫書紀念亡父，是受詩人楊牧「春歌」影響，父喪期間有天午夜來回踱步，流著淚水不斷重複聆聽，在澎湃激昂的感動下，決定下筆紀念父親，傾訴著「愛是我們的嚮導！」為此，她還走訪詩人楊牧長眠於花蓮的紀念園區及東華大學楊牧書房。

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Kolas新書字裡行間，記載著對父親無盡的愛及思念，並分享父親在面對人生最後階段時，教導孩子勇敢面對生命中的痛苦與恐懼。許多讀者閱後感觸良多，回應過去難以平復並正視失去的情緒，但「愛是一條線」提供一種讓人繼續走下去的勇氣。

Kolas自投入花蓮選戰，並於政大書城舉辦簽書會後，近2個月來勤走基層與縣民互動，期間遇到許多粉絲拿著新書請她簽名，Kolas幾乎來者不拒，停下腳步親切優雅地為大家題字並留下祝福，讓獲得簽名的民眾相當興奮。

「除了拚選戰，我也是一個作家，正在為您進行一個簽書的動作。」Kolas在臉書發文指出，簽書會隨時隨地開始，書局、麵店、米店及教會等地，這些地方她都解鎖了，歡迎大家挑戰意想不到的簽書地點。

網友也紛紛湧入官網留言下戰帖。其中甫獲得簽名的陳姓網友寫道：「我有解鎖，在學校停車場簽名。」Kolas還親自留言「恭喜解鎖新地點」，並回覆其他網友歡迎來花蓮找她簽名。

Kolas簽書後與粉絲合影留念。（圖擷取自Kolas臉書）

Kolas遇到粉絲索取簽名幾乎來者不拒，停下腳步親切優雅地在新書內頁題字簽名留下祝福。（圖擷取自Kolas臉書）

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