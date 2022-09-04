國民黨高市新人公布參選議員歷程 批謠言開第一槍的是黨內同志

國民黨前鎮、小港區議員參選的新人陳識明，澄清「自己絕對參選到底！」 （資料照）

2022/09/04 08:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨中央閃電報准老將陳麗娜，參選高雄市第十選區市議員，讓初選過關的新人陳識明，被擺了一道!對此，陳識明不忍了，今天凌晨在臉書發文，公布參選議員歷程，並痛批有些謠言，開第一槍的是黨內同志!

高雄市第10選區（前鎮、小港區）選民結構綠大於藍，議員應選8席，含2席婦女保障名額，今年共有17人登記參選，國民黨原初選提名3人，因陳麗娜忽然前往登記，變成4人參選，也讓初選過關的新人陳識明錯愕，感嘆初選成了笑話，「初選花200萬買了一個經驗！」

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陳識明今天凌晨透過臉書說，地方竟有惡意謠言散播，指因為他不選了、因為他被黨內摸頭了，國民黨才徵召陳麗娜回鍋？他要鄭重澄清「自己絕對參選到底！」

陳識明也公布這段期間的參選歷程:3月14日，他向國民黨高雄市黨部提出申請，除3席現任外，請開放第4席青年席次；3月17日，地方黨部向組發會報告後，黨中央回應該區只有3席空間，新人若要參選，需與現任議員進行黨內初選。

3月18日，陳識明正式宣告參選前鎮小港黨內初選，成為高雄國民黨唯一挑戰現任的新人；4月6日，陳麗娜宣布交棒，由助理呂謦煒接棒參選，由於國民黨保障現任的機制，陳麗娜不選所空出的席次，由他與呂謦煒進行「新人初選」。

陳識明指出，5月18日，黨內初選結束，他的民調63.118%、呂謦煒36.882%，由他出線，當時黨內謠言盛傳「我是被民進黨灌票才獲勝，開第一槍的竟是黨內同志!」但依民調報告，他在所有政黨傾向、年齡層、性別，在兩區都高過對手，勝利實至名歸。

8月25日，發放政黨提名書，國民黨正式提名曾麗燕議長、蔡武宏議員、新人陳識明3席，參選第十選區；9月1日，陳識明正式登記參選。

陳識明說，9月2日，國民黨中央閃電報准陳麗娜為第四席，事前未告知任何人，包括地方黨部、議會黨團、市長競選團隊。他及同黨議員們、柯志恩，都是當天下午看新聞才得知。

歷經這段期間的風風雨雨，陳識明強調，他參選前曾呼籲過3+1，也就是國民黨在前鎮小港開放第四席，但遭黨中央打槍；但國民黨中央在最後一刻，卻報准陳麗娜參選第四席，回到3月他所爭取的3+1，黨內初選變得沒有意義。

他認為，新人首次參選，基層實力不如現任議員實屬正常，「國民黨應該要協助，而不應是放棄新人、徵召老將」。若黨部認為有四席空間，或為了婦女保障規劃，那這次黨內初選就不存在意義，也違反程序正義。

陳識明呼籲，國民黨應退還他初選期間的費用，包含民調費30萬、及初選期間的選舉花費。

對此，國民黨高雄市黨部主委許福明指出，20萬保證金登記後已退回，30萬民調相關作業費，考量新人的感受和能力，黨部可討論作業費歸還。

許福明也強調，這段期間參考民調後，發現陳麗娜原本的票源，幾乎無法轉移到陳識明身上，陳麗娜和曾麗燕是第十選區最有機會一起拿下婦保的參選人，對國民黨議會過半有關鍵作用。

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