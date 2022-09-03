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    柯文哲批宣傳影片讓選舉變表演事業 陳時中：盡職責推銷政策

    民進黨台北市長參選人陳時中今天下午成立宗教後援會。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中今天下午成立宗教後援會。（記者何玉華攝）

    2022/09/03 16:26

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（3）天公布未來市府所轄公廁將全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙「3寶」的政見，同時發布與四叉貓共同拍攝的宣傳影片；但影片中一幕陳時中探頭的畫面引起偷窺的議論，台北市長柯文哲也批評把選舉變成表演事業，陳時中下午受訪回應，影片中的橋段已經修正，他是按職責推銷政策。

    公廁政見影片中，四叉貓上完廁所卻發現沒有衛生紙，苦惱的敲隔間詢問有沒有衛生紙？結果，從空而降一個免治馬桶坐墊，他抬頭一看，就見陳時中從隔間上方探出頭，笑著對他比YA；影片播放現場，笑聲四起，但在社群發布後，卻引起偷窺的討論，也被藍營政治人物批噁心，認為顧好清潔、衛生是最重要的。

    陳時中下午出席宗教後援會成立大會前受訪指出，早上影片發布後，的確有接到一些反映，對裡面的橋段有一點意見，已立即修正；他強調，免治馬桶不只是單一的免治馬桶的事情，代表的是團隊的細心跟關心，關心大家使用的方便性、安全性跟清潔，這都是一體的，並不是說做了免治馬桶就不顧清潔。

    台北市長柯文哲對影片也有意見，認為選舉變成表演事業；陳時中說，不管是競選還是未來當市長，都是要溝通、協調、整合、決策，決策完之後，就必然要推銷跟執行，各個面向都有其重要性，他是按照職責推銷政策，扮演這樣的角色，提醒更多人注意，讓大家能夠更了解政策方向跟內容。

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