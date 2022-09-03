鄭寶清與中天攪和 謝志偉：令人厭惡的背骨

我國駐德國代表謝志偉回應前立委鄭寶清批評「吃香喝辣」、「民進黨創黨時人在哪」質疑。（資料照）

2022/09/03 15:42

〔記者楊丞彧／台北報導〕前民進黨立委鄭寶清脫黨登記參選桃園市長，引發各界熱議，我國駐德國代表謝志偉日前以「桃花園記」暗指「背骨」，鄭寶清則以「躲在民進黨保護傘下吃香喝辣」、「民進黨建黨時人在哪」反擊。對此，謝志偉今（3）日又在臉書直指，沒人說「離開民進黨」就是背骨，但先跟「那票人」宣布要參選，緊接著就和才被前聯電董事曹興誠痛批的中天電視台攪和在一起，這就是背骨無誤，「令人厭惡的背骨」。

謝志偉今天以「桃花園記（再續）：吃香喝辣」為題發表文章，強調沒有人説「離開民進黨」就是背骨。「離開民進黨」也可以是硬骨、甚至是傲骨。但是，先跟「那票人」宣布要參選，緊接著就和才被曹董痛批的那台攪和在一起。雖然這是「他」的選擇，但謝志偉說：「對不起，這就是背骨無誤，『令人厭惡的背骨』。」

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至於被鄭寶清問到1986年民進黨創黨時人在哪裡？謝志偉回應，少年英雄、文武雙全的楊斯棓在他的臉書已經替他給了答案。那一年，他人還在德國。但或許應該可以問得更早些，1979年到1980年美麗島事件時，他在哪裡？

謝志偉表示，當時他先在學校，後在軍中，都在力挺老K（中國國民黨）、痛譙黨外，因為那時他還是「黨國不分的中國人」。1982年到了德國後，在那裡，他成為台灣人，開始對過去的言行感到愧疚。而1987年返台至今的所作所為，都在贖罪。譬如那些年週末不回家，四處幫民進黨助選，「包括到桃園幫姓鄭的選立委」。

謝志偉回憶，那些年，餓了就站在街頭、蹲在路邊，有香酥雞吃兩塊，沒香酥雞就吃幾口油飯，再喝碗加了辣椒醬或胡椒粉的随便什麼湯，然後趕回台北，或下一場，單獨或和戰友。那些年，吃點香、喝點辣後，常心情激動，忍著淚水地離開選舉場，因為，他看到了一張張充滿期待的臉龐，聽到了一聲聲充滿希望的聲音。

謝志偉說，如今，他為台灣拚外交，吃吃德國的香腸，喝喝台灣酸辣湯，依舊邊贖罪，邊沒忘初衷地吃著香喝著辣。但他身心踏實，只因，對台灣這塊土地，充滿愧疚的感恩。

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