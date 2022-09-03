蔡其昌批盧上任台中空品名次倒退 連林佳龍車尾燈都追不上

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今日上午與立委張廖萬堅、市議員王立任、何文海等人出席台灣環境公義協會2022空污論壇。（記者林旻臻攝）

2022/09/03 13:40

〔記者林旻臻／台中報導〕立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今日上午與立委張廖萬堅、市議員王立任、何文海等人出席台灣環境公義協會2022空污論壇，蔡其昌表示，這4年台中空氣品質不見改善，若他成為市長，會盡速建立完善的大眾運輸網絡，減少汽機車等移動式污染源，這才是具體有行動力的作法。

蔡其昌說，前市長林佳龍在任時，台中空品全國排第11名，盧秀燕上任後，去年是第13名，今年是第12名，名次倒退，連林佳龍的車尾燈都追不上，更不用說有進一步改善空污的成績。這4年除了看到政治的口水戰和算計，以及地方政府與中央的對立，看不見盧市府提出具體作法讓台中空氣品質更好，只是讓更多人望著谷關空氣瓶嘆氣而已。

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蔡其昌表示，過去他與張廖萬堅等立委在立法院提案，強力監督、具體要求，中火要「以氣換煤」，目前已興建第一座燃氣機組，2035年讓燃煤機組完全退場，這才叫具體可行作法，也不會造成台中缺電問題。未來如果他成為市長，會持續監督中火，看能否讓時程再提早，也會持續監督，施加壓力。

另一方面，台中的「移動污染源」也是造成空污重中之重的原因，若他將來當上市長，會趕緊發展智慧交通，像是智慧停車，整合公私立停車場，市民朋友可透過APP查詢，迅速找到停車位，減少尋找車位時所排放的汽車廢氣，提升生活品質，未來會要求有意在台中尋求投資的大型企業，與市府共同投入燃料電池等乾淨的能源設備。

長遠來看，改善空氣品質的做法就是建立完善的大眾運輸網絡，才能取代汽機車，所以他將來當上市長，會在4年內讓捷運藍線盡速動工，同時核定其他捷運路線，這才是降低移動污染源負責任的做法。

民進黨台中市長參選人蔡其昌表示，這4年除了看到政治的口水戰和算計，以及地方政府與中央的對立，看不見盧市府提出具體作法讓台中空氣品質更好，只是讓更多人望著谷關空氣瓶嘆氣而已。（記者林旻臻攝）

2022年上半年與2017~2021年環保署測站PM2.5平均值。（蔡其昌提供）

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