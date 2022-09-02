被質疑論文「相似度47％」 謝國樑今天直播澄清喊冤

被質疑論文「相似度47%」，基隆市長參選人謝國樑今天直播澄清喊冤。（記者塗建榮攝）

2022/09/02 23:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕政治評論員張銘祐日前在臉書指控，國民黨基隆市長參選人謝國樑論文相似度指數高達47%，謝國樑今天（2日）於臉書直播說「他被冤枉了」！謝國樑表示，在學者朋友的建議下，他用同樣的Turnitin系統進行比對，並且合理排除了4個條件，分析的結果，相似度只有23%，跟昨天以華藝公司比對系統的18%相去不遠。

謝國樑說，他的學者朋友提醒，在論文比對時，如果在設定和篩選條件上用不同的參數也會產生完全不同的分析結果。謝國樑舉例，自己的論文是在2013年完成，若在2013年至2022年的文獻資料也都比對進去，也自然就會產生相似度高的結果，而是不能作為計算相似度的參考條件，必須合理的排除。

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因此，謝國樑認為，從昨晚比對的18%相似度，到今天以相同系統所比對出來的23%相似度，都證明了論文根本沒有問題，況且，自己論文是屬於法律研究，其中引用大量法條、公約、公報等資料，23%相似度是屬於合理範圍。

謝國樑也重申，最重要的還是「標明出處」，而自己論文的引用資料，無論頁內引用或頁下引用，皆清楚交代來源出處，完全合乎學術研究規範，並無抄襲問題。

謝國樑最後表示，希望大家能夠了解「論文的清楚引述」才是最關鍵的。然而，謝國樑的論文經兩套不同系統分別比對的結果，相似度為23%及18%，也完全不是爆料者所說的47%。若比對時未排除不合理的條件，結果就會是不正確且不公平的。

謝國樑說，他認爲，這次爆料完全是被冤枉，也希望外界能夠了解，這就是民進黨的烏賊戰。

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