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    蘇揆指示最嚴正態度執行槍枝管制 查緝違法槍枝

    蘇揆召開治安會報指示以最嚴正態度執行槍枝管制，查緝違法槍枝。（行政院提供）

    蘇揆召開治安會報指示以最嚴正態度執行槍枝管制，查緝違法槍枝。（行政院提供）

    2022/09/02 23:59

    〔記者李欣芳／台北報導〕近期治安事件頻傳，又發生台南殺警案，造成兩位員警凃明誠、曹瑞傑殉職，重視治安問題的行政院長蘇貞昌2日主持治安會報，指示內政部警政署以最嚴正的態度執行槍枝管制，務必將易於改造成槍枝的關鍵零組件阻絕於關口，且應針對只能出口的模擬槍的關鍵零組件應沖印識別碼，嚴防僅能出口的模擬槍流入市面內銷，同時從嚴追究與查緝國內流通之違法槍枝，以杜絕不肖之徒取得槍枝。

    對於這次兩名優秀員警不幸殉職，蘇揆也請內政部等相關部會積極與立法院溝通，讓「警械使用條例」修法一步到位，並妥善盤點員警執勤裝備、設備，同時落實勤前講習、情境演練等教育訓練。

    由於日前台南殺警案震驚全國，行政院已宣示將在立法院下會期優先推動政院「警械使用條例」修法，放寬警械使用範圍，讓員警用槍沒有後顧之憂。

    行政院今天深夜發出新聞稿， 警政署今天在會中提報「槍枝管制策進作為」報告，蘇貞昌指出，近期發生數起社會矚目之槍擊案件，甚至有優秀員警因公殉職，令全國震撼，也讓人痛心疾首，政府一定要痛定思痛，以符合國人同胞的期待與要求，請警政署以最嚴正的態度執行，解決違法槍枝問題。

    蘇貞昌強調，必須將易於改造成槍枝的關鍵零組件阻絕於關口，相關貨品進口時應予管制，經濟部貿易局對於貨品增設進口管制部分，已於一日完成預告，請在最短時間內公告，同時也請財政部關務署嚴格把關，禁止不法物品入境，這不僅是工作，也是在保護人命。

    鑑於「工欲善其事，必先利其器」，蘇貞昌說，他已核定「科技偵察科技躍升方案」及「精進警察科技偵查設備及人才培訓計畫」等所需經費共21多億元，至盼內政部能藉由提升設備與訓練，強化犯罪情報及證據蒐集能力，有效打擊犯罪。

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