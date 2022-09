蔡英文國際演說：威脅或脅迫不會動搖台灣走向世界決心

(記者李欣芳攝)蔡英文總統在捷克「公元兩千論壇」會議閉幕式中發表錄影演說強調,無論是威脅或脅迫,都不會動搖台灣走向世界的決心。(圖擷取自總統府畫面)

2022/09/02 20:14

〔記者李欣芳/台北報導〕蔡英文總統應捷克「公元兩千論壇基金會」(Forum 2000 Foundation)邀請,今晚6時50分(捷克時間中午12時50分)第26屆「公元兩千論壇」會議閉幕式中發表錄影演說強調,無論是威脅或脅迫,都不會動搖台灣走向世界的決心。她提及在烏克蘭人民奮勇衛國之際,全球民主志士都知道時間至關重要,亟需團結對抗威權主義再起,讓民主國家在這個挑戰日益加劇的環境中更加堅韌。

總統表示,台灣人民對烏克蘭感同身受的主要原因之一,是因為我們也必須面對威權主義的持續威脅。這個威脅已存在數十年,並在近幾年來急遽升高,尤其是在民主國家及其領導者表達訪臺及與台灣合作意願之際。

總統認為,合作、支持及資訊分享仍是民主韌性的關鍵,台灣不斷致力對抗威權勢力,民主與自由是台灣人民認同中不容妥協的一部分。這份決心使台灣能堅韌面對挑戰,抵禦試圖破壞我們民主體制與自由民主世界秩序的勢力。

這是蔡總統連續第3年獲邀參與捷克「公元兩千論壇」,她的錄影演說內容全文如下:

首先,我要感謝公元兩千論壇基金會再度邀請參加這場重要盛會,特別是在此全球民主國家所處的關鍵時刻。

我也要感謝基金會卡列帕執行長及其團隊對臺灣民主的堅定支持。

上個月,中國以不實藉口,對臺灣民主基金會採取其所謂的「懲戒措施」,公元兩千論壇率先譴責中國加大對臺灣人權和自由的打擊。非常感謝貴基金會對臺灣民主的堅定支持,並與臺灣人民站在一起。

據我所知,由於俄羅斯無端入侵烏克蘭,主辦單位將原訂今年10月舉行的會議提前舉辦。

在烏克蘭人民奮勇衛國之際,全球民主志士都知道時間至關重要,亟需團結對抗威權主義再起,讓民主國家在這個挑戰日益加劇的環境中更加堅韌。

威權政權為了實現其擴張主義的目標,將無所不用其極,包括攻擊無辜的平民百姓。烏克蘭戰爭已成為警鐘,時時刻刻提醒著我們。

我要肯定公元兩千論壇特別舉辦「烏克蘭論壇」,讓與會者一同討論烏克蘭如何從戰爭中重生,並在歐洲及全球民主社群中逐步邁向安全的未來。

臺灣人民對烏克蘭感同身受的主要原因之一,是因為我們也必須面對威權主義的持續威脅。這個威脅已存在數十年,並在近幾年來急遽升高,尤其是在民主國家及其領導者表達訪臺及與臺灣合作意願之際。

我們與歐洲的夥伴關係蓬勃發展,此奠基於雙方共享民主和自由的價值觀。今年,多位歐盟及其成員國的議員造訪臺灣,表達支持之意。

部分歐盟成員國也發聲支持臺灣參與世界衛生大會,臺灣和數個歐洲國家正建立更為緊密的關係。

歐盟的「印太合作戰略」共同報告,承諾加強與臺灣在半導體、資通訊及資料保護等關鍵產業之合作。

為回應前述努力,威權政權訴諸經濟脅迫及政治、認知戰,假訊息與影響力操作也被用來顛覆歐洲的民主國家,以懲罰那些與臺灣交流的人士。

我很榮幸在此告訴各位,臺灣的民主夥伴勇敢頂住威權主義的壓力,並強化與臺灣的關係。他們的舉動深深打動了臺灣人民,我們也透過各種方式向民主朋友表達感謝之意。

我想在此強調,無論是威脅或脅迫,都不會動搖臺灣走向世界的決心。臺灣及其人民已準備好與民主國家強化在我們可協助的領域一起合作。

更重要的是,合作、支持及資訊分享仍是民主韌性的關鍵,臺灣不斷致力對抗威權勢力,民主與自由是臺灣人民認同中不容妥協的一部分。

這份決心使臺灣能堅韌面對挑戰,抵禦試圖破壞我們民主體制與自由民主世界秩序的勢力。

我們也希望鼓勵民主國家對提供民主援助的機構給予支持。

將近二十年前,臺灣成立了「臺灣民主基金會」,該基金會持續支持國內外公民團體,致力促進民主與人權。

「臺灣民主基金會」也與「美國國家民主基金會」及其相關組織,以及「公元兩千論壇基金會」與「民主聯盟基金會」等歐洲基金會密切合作。

上述合作有一部分是促進共同規範的討論,協助確認民主國家可提供協助的方式,並鼓勵各方參與,動員全社會力量。

民主國家須對自身認同有信心,如此才能自助與助人。

在去年的會議中,我們探討如何從COVID-19疫情中復甦,並同時捍衛民主制度。從那時起,我們面對的挑戰似乎又更為深遠。

我們持續努力防止變種病毒擴散,盡力讓生活恢復正常,現在還必須面對威權政權和戰爭的威脅。然而,儘管在此艱困時刻,我們應為大家以實力與合作一起努力而感到自豪。

最後,我要向歐洲各地的朋友們表達誠摯感謝,特別是立陶宛、斯洛伐克、捷克共和國和波蘭,在關鍵時刻對臺灣提供協助。臺灣人民永遠不會忘記你們的溫情,必將在適當時機慷慨回報。

臺灣的民主和許多歐洲民主國家相似,是所有反抗威權統治的人們犧牲奉獻所爭取來的。我們歷經漫漫長路才實現今天享有的自由,因此大家都瞭解民主的珍貴和脆弱,也知道團結一致有多麼重要。

相信這兩天的討論精彩豐富且成果豐碩,未來我們必將面臨更大的挑戰,但我相信,只要團結一致,共同努力,並保有對民主價值的信念,我們必能克服挑戰,達成目標。

「公元兩千論壇」為一常設性全球意見平台,由捷克前總統哈維爾(Václav Havel)、諾貝爾和平獎得主維瑟爾(Elie Wiesel)及日本慈善家笹川陽平(Sasakawa Yohei)於1996年共同發起設立,宗旨為探討民主展望與挑戰、保護人權並促進公民社會發展。

第26屆公元兩千論壇主題為「民主國家清晰可見的當前危機?如何回應」(Democracy’s Clear and Present Danger: How Do We Respond?),討論議題包含俄烏戰事與民主韌性、民主聯盟、因應威權主義之崛起、數位時代民主及民主新理念等。蔡總統本年單獨為閉幕式進行演說,後由公元兩千基金會執行長卡列帕(Jakub Klepal)總結。

