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    颱風進逼 蔡適應拜票同時逐戶宣導防災應變

    民進黨基隆市長參選人蔡適應今天下午到基隆市大武崙地區，向大武崙地區沿線商家宣導，要注意防颱資訊，必要時裝上防水閘門。（圖為蔡適應提供）

    民進黨基隆市長參選人蔡適應今天下午到基隆市大武崙地區，向大武崙地區沿線商家宣導，要注意防颱資訊，必要時裝上防水閘門。（圖為蔡適應提供）

    2022/09/02 21:34

    〔記者俞肇福／基隆報導〕颱風軒嵐諾過境，暴風圈外圍環流挾帶大雨，民進黨基隆市長參選人蔡適應今日下午（2日）與市議員候選人吳驊珈，在基金一路逐戶宣導防災應變事項；蔡適應表示，颱風的外圍環流這兩天帶來降雨，有效的紓解旱象，不過防災工作依然要謹慎面對，低窪處商家的防水閘門都已準備好了。

    根據中央氣象局預報，軒嵐諾颱風外圍環流將在午夜帶來豐沛雨量，水利署第十川局在基隆的各抽水站已經進入戒備，基隆市政府工務處長張元良在進駐防災中心前，也到各個加設抽水馬達處，視察防災整備狀況。基隆市政府工務處表示，基隆市備有9台大型移動式抽水機緊急待命（8台0.3CMS、1台0.2CMS），並訂有開口契約隨時可出動支援緊急抽排水。另外，為了防範豪大雨佈防在大武崙溪武嶺街抽水井旁，中正區東四碼頭旁，還有市府前門、碇內防汛倉庫，隨時可以出動支援。

    武崙里長李文財表示，感謝市府和蔡立委的關心，他昨晚已經召集志工啟動自主防災隊，隨時準備支援里內的防災工作，里內的溝渠、河道清淤，他之前都有向市府反應，而且也在雨季來臨前完成，期盼雨勢紓解旱象，但是不要帶來災害。

    蔡適應表示，基隆市政府工務處和水利署第十河川局都已派員進駐防災，特別是大武崙過去的整治和防水排洪措施，希望能夠防止颱風帶來的強降雨、造成災害，他也向商家們提醒防水閘門，在晚間記得要裝起來，他相信一起都會順利平安。

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