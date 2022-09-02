論文開箱！蔡適應：比對系統證實原創性 歡迎學倫會檢視

民進黨立委蔡適應今召開論文開箱記者會。（記者王藝菘攝）

2022/09/02 11:44

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應的博士論文被指控涉抄襲，他今（2日）親自開箱論文，說明研究歷程和成果，畢業前也經比對系統證實其原創性。蔡適應也歡迎台北大學的學倫會檢視，他很樂意為自己的研究做簡報。

蔡適應今日開箱自己在台北大學都市計劃所的博士論文「全球化與海港城市的空間層級治理-以基隆為例」，一一說明問題意識、研究目的、研究設計，其最大貢獻是透過深度訪談所獲得的實證研究成果，進一步延伸到這次參選基隆市長的四大主軸政見，包含市港再生2.0、東台北共同生活圈推動「基隆捷運」、大基隆歷史場景2.0、基隆海洋國家門戶計畫。

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蔡適應表示，他的選情一直都非常穩定，所有基隆市民都知道自己長期的公共服務，立委表現也是第一名，而現任基隆市長林右昌的政績也深受肯定，中央地方合作讓基隆大步往前走，對手當然會無所不用其極打擊。不介意對手的任何打壓，作為一個參選者就是坦蕩蕩接受，因為基隆市民都知道他是最有能力接棒、延續光榮的市長人選。

蔡適應說，他畢業的年代都有論文比對系統，這也是學倫會的要求，所以沒有任何問題，也歡迎學倫會再次檢視。因為論文是自己的研究，當然樂意去學倫會做簡報，這是很理所當然的事情。

針對時代力量質疑，有25份未列入的參考文獻，蔡適應說明，這部份的確有漏掉的狀況，他都虛心接受。但檢視原始資料，大多數還是有列在裡面，他算過沒那麼多（漏掉），這部分會再整理。

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