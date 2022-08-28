拚基隆市長！蔡適應提原住民政策3支箭 保存原民文化改善生活

民進黨基隆市長提名人蔡適應提出原民政策三支箭，向各地主席、頭目們說明未來基隆的市政規劃。（圖為民進黨基隆市長提名人蔡適應競選辦公室提供）

2022/08/28 19:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長提名人蔡適應提出原民政策三支箭，蔡適應在基隆市原住民總頭目黃傳寶的邀請下，向各地主席、頭目們說明未來基隆的市政規劃；蔡適應表示，過去常常參加原住民各族的慶典活動，他深深感受到基隆市原住民文化的多元，所以他推出原民政策三支箭，期盼來保存原民的文化傳統，促進都市原鄉的發展，讓每位朋友都能有完善的社福保障。

蔡適應表示，基隆市雖然只有一位原住民議員陳明建，他和陳明建是多屆的議會同事，跟基隆市長林右昌時常與陳明建交換原住民政策意見，特別在林右昌上任後，基隆市政府的原住民預算，從過去的1900萬元提高至3000萬元，對於辦理原民事務來說，比過去的政府更重視原住民的文化傳承。

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蔡適應提到，他的原民政策三支箭：

1、透過爭取中央和各部會補助，來提高原住民預算，依據現有預算規模再提高50%，編列4500萬元、來加強原住民文化活動，保存歷史、傳承文化！

2、基隆市各區的原住民集合會所，編列修繕和工程改善預算、每間編列150萬，讓各區的原住民會所，可以發揮更多的功能，讓會所場域可以聯絡族人情感、辦理各區特色課程及活動。

3、增加原住民返鄉就業補助、原住民微型傷害保險、原住民子女教育獎助學金、原住民駕駛技藝訓練補助，加強向原住民朋友宣導工作保險的防護和社會福利，並且擴大舉辦基隆市原住民豐年祭，讓基隆市可以成為新的原住民部落原鄉。

民進黨基隆市長提名人蔡適應（前排右四）經常受邀參與基隆市原住民活動，圖為蔡適應參加基隆原住民聯合豐年祭。（圖為立委蔡適應辦公室提供）

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