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    虧雞福來爹批台南「高譚市」黃偉哲競選團隊：建商抨擊高房價？

    無黨籍台南市長參選人林義豐（左3）今天登記參選，批評台南是治安差、房價高的「現實高譚市」，帶著蝙蝠俠一起現身「拯救」這座城市。（記者洪瑞琴攝）

    無黨籍台南市長參選人林義豐（左3）今天登記參選，批評台南是治安差、房價高的「現實高譚市」，帶著蝙蝠俠一起現身「拯救」這座城市。（記者洪瑞琴攝）

    2022/09/02 20:03

    相關新聞連結：
    「虧雞福來爹」帶蝙蝠俠登記選南市長 宣示拯救「現實高譚市」

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕無黨籍台南市長參選人「虧雞福來爹」林義豐今（2）日批評台南是「現實的高譚市」，黃偉哲競選團隊發言人呂維胤議員說，建商出身的林義豐一直抨擊高房價，應該先說明自己是否從高房價受益？

    呂維胤指出，蝙蝠俠是正義的象徵，林義豐建商出身，卻一直抨擊高房價，應該先說明自己是否從高房價受益？市長黃偉哲興建與規劃社會住宅高達7000戶，也推動囤房稅，實現居住正義，實在做事提出解決方法比高談闊論更為重要！

    呂維胤說，治安是突發狀況，重要的是能即時破案，而非做為政治攻擊、惡意抨擊，打擊基層員警的士氣和辛勞。

    他說，人人有競選主張，桃園有人開出上千億的免購屋頭期款、基隆有候選人免費送市民高達數10億、5萬輛電動機車，這些漫天開價的支票會不會變成芭樂票，選民自有智慧判斷。

    呂維胤說，誠如市長黃偉哲所言，期待這場市長選舉君子之爭，市政可受公評檢驗，不要作抺黑不實攻擊，並祝福所有的市長參選人一起為台南打拚努力。

    林義豐今天到台南市選委會登記參選市長，他批評，台南本該是一個慢活幸福的城市，而今卻成了治安差、房價高的「現實高譚市」，因此帶著蝙蝠俠一起現身「拯救」這座城市，並且提出新生兒每胎補助5萬元等政見。

    對於無黨籍市長參選人林義豐指台南是「現實的高譚市」，黃偉哲競選團隊發言人呂維胤（左）回應反問：建商出身的林義豐該先說明自己是否從高房價受益。（記者洪瑞琴攝）

    對於無黨籍市長參選人林義豐指台南是「現實的高譚市」，黃偉哲競選團隊發言人呂維胤（左）回應反問：建商出身的林義豐該先說明自己是否從高房價受益。（記者洪瑞琴攝）

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