「虧雞福來爹」林義豐登記選南市長 是否同框柯P受關注

台南市長參選人林義豐（左3）今天在民眾黨市議員加油助陣下完成參選登記。（記者洪瑞琴攝）

2022/09/02 13:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕無黨籍台南市長參選人林義豐「虧雞福來爹」今（2）日偕同蝙蝠俠，在支持者相挺簇擁下，高喊「追上改變、有種跟上」口號完成登記參選，台灣民眾黨市議員參選人江明宗、江國銘、江品璁等人亦到場加油助陣。

江明宗表示，民眾黨就是希望結合在野力量最大化，發揮民主理性監督執政黨，因此這次獲林義豐邀請一起陪同加油，未來若有其他在野黨的邀請，他們都樂意相挺。至於民眾黨主席柯文哲是否南下助選與「虧雞福來爹」同框站台，江明宗表示，由黨中央視輔選行程安排，希望有這個機會一起為台南發聲。

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林義豐表示，民進黨在台南執政30年卡關，已違反民主常態，台南本該是一個慢活幸福的城市，而今卻成了治安差、房價高的「現實高譚市」，因此他帶著蝙蝠俠一起現身「拯救」這座城市。

林義豐並表示，台南生育率創新低，生育津貼也是6都最後1名，以及低薪、人口流失等急需改變的都市問題，期待在這次選戰中勝選，並為台南打造城市光榮與市民幸福的更好未來！

林義豐並以「城市CEO」自許，提出「民眾正義，豐衣足食」的政見，包括捷運增至新營搭配磁鐵經濟效益、溪北開發、新生兒每胎補助5萬元、午後夜市創造10000至12000個就業機會等，廣增人行道與3D班馬線改善交通亂象，強調停止標售公有土地，抵制房價飆漲亂象、廣建社宅實現居住正義等，努力改變讓台南成為每個市民心中的驕傲。

無黨籍台南市長參選人林義豐今天參選登記，與支持者高呼「追上改變、有種跟上」。（記者洪瑞琴攝）

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