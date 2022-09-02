新竹縣長楊文科 完成競選連任登記
〔記者黃美珠／竹縣報導〕今天登記參選最後1天，國民黨籍爭取連任的新竹縣長楊文科，今天下午2點半先在該黨縣黨部前和支持者會合誓師，發表他爭取連任的企圖心後，便在獅鼓陣、旗隊開道下，由競選總部主委范振宗、同黨的縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢、立委林為洲和林思銘以及13鄉鎮市黨籍首長、代表等陪同，一起徒步到縣選委會完成參選登記的手續。
楊文科說，這次的選舉看似平靜，但其實競爭依舊很激烈，因為有好幾個人來競選縣長，特別要呼籲支持者「越平靜就要越小心」，1票都不能少。
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楊文科說，他自覺再站出來拚連任是1個責任。4年前的選舉好在有大家出來幫他，現在又要拜託大家再度給他支持，因為「蓋房子蓋一半，師父不能換」。
他說，4年前第1次出來選舉，前縣長范振宗要他「煞忙做事情」！因此這3年8個多月，他真的很「煞忙」地替新竹縣未來的30年榮景打拚，不僅推出5支箭、10大交通基礎建設、竹北新豐綠色海岸風景遊憩計畫以及共融式的特色公園。
就是范振宗在任縣長時開啟的老人年金制度，在他手上也沒有「丟掉」，反而不拖、不欠，準時撥入長輩的帳戶。國中小的營養午餐，他更將之升級為「聰明營養午餐」且加碼供應。還幫縣民投保意外險。這些為的就是讓鄉親能夠安居樂業，給鄉親更好的照顧。
他說，前述建設都需要花錢，他拿錢出來做，卻也同時不斷努力替新竹縣還債，還掉縣府的負債至少135億元！這是縣府團隊認真打拚、開源節流的成果，未來4年，他要持續打造新竹縣為「科技的首都」、「幸福的竹縣」。
楊文科也說，他這1任是真的很「煞忙」在做事情，但就是不會去跟人「行行、通通」（客語意指溝通說明），也不太會講話。所以懇請大家要一票一票幫忙爭取，也讓國民黨提名的議員、鄉鎮市長、代表等統統都能獲得選票的肯定。
張鎮榮則說，今天下午縣議會的國民黨籍議員全數到齊，大家一起來陪楊文科辦理參選登記。他眼中的楊文科是全國最強的領頭「楊」，在他帶領下，新竹縣的國民黨籍議員都可以全壘打。