新竹縣長楊文科 完成競選連任登記

爭取連任的國民黨籍新竹縣長楊文科今天下午跟夫人甘秀美一起披上紅綵，在支持者陪同下完成爭取連任的參選登記。（記者黃美珠攝）

2022/09/02 18:46

〔記者黃美珠／竹縣報導〕今天登記參選最後1天，國民黨籍爭取連任的新竹縣長楊文科，今天下午2點半先在該黨縣黨部前和支持者會合誓師，發表他爭取連任的企圖心後，便在獅鼓陣、旗隊開道下，由競選總部主委范振宗、同黨的縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢、立委林為洲和林思銘以及13鄉鎮市黨籍首長、代表等陪同，一起徒步到縣選委會完成參選登記的手續。

楊文科說，這次的選舉看似平靜，但其實競爭依舊很激烈，因為有好幾個人來競選縣長，特別要呼籲支持者「越平靜就要越小心」，1票都不能少。

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楊文科說，他自覺再站出來拚連任是1個責任。4年前的選舉好在有大家出來幫他，現在又要拜託大家再度給他支持，因為「蓋房子蓋一半，師父不能換」。

他說，4年前第1次出來選舉，前縣長范振宗要他「煞忙做事情」！因此這3年8個多月，他真的很「煞忙」地替新竹縣未來的30年榮景打拚，不僅推出5支箭、10大交通基礎建設、竹北新豐綠色海岸風景遊憩計畫以及共融式的特色公園。

就是范振宗在任縣長時開啟的老人年金制度，在他手上也沒有「丟掉」，反而不拖、不欠，準時撥入長輩的帳戶。國中小的營養午餐，他更將之升級為「聰明營養午餐」且加碼供應。還幫縣民投保意外險。這些為的就是讓鄉親能夠安居樂業，給鄉親更好的照顧。

他說，前述建設都需要花錢，他拿錢出來做，卻也同時不斷努力替新竹縣還債，還掉縣府的負債至少135億元！這是縣府團隊認真打拚、開源節流的成果，未來4年，他要持續打造新竹縣為「科技的首都」、「幸福的竹縣」。

楊文科也說，他這1任是真的很「煞忙」在做事情，但就是不會去跟人「行行、通通」（客語意指溝通說明），也不太會講話。所以懇請大家要一票一票幫忙爭取，也讓國民黨提名的議員、鄉鎮市長、代表等統統都能獲得選票的肯定。

張鎮榮則說，今天下午縣議會的國民黨籍議員全數到齊，大家一起來陪楊文科辦理參選登記。他眼中的楊文科是全國最強的領頭「楊」，在他帶領下，新竹縣的國民黨籍議員都可以全壘打。

新竹縣議會議長張鎮榮（左者左）今天下午率領所有黨籍議員，支持同黨縣長楊文科（右）爭取連任。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（披紅綵者右起依序往右）今天下午由前縣長、競選總部主委范振宗、議會議長張鎮榮等陪同完成參選登記。（記者黃美珠攝）

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