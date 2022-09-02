無黨籍竹北市長何淦銘退選 年底新竹縣長藍綠對決

無黨籍新竹縣長參選人何淦銘今天中午宣布退選。（記者黃美珠攝）

2022/09/02 14:02

〔記者黃美珠／竹北報導〕無黨籍新竹縣竹北市長何淦銘今天中午12點半左右，以「守住誠信，何淦銘退選」在同為無黨的竹北市長參選人郭漢章競選總部宣布將退出年底新竹縣的縣長選戰，不會去新竹縣選委會辦理參選登記，這使得原本被外界視為應該是三腳督的年底新竹縣長大位之爭，目前幾乎已經確定回歸到藍綠對決。

何淦銘的退選宣告讓在場很多支持者錯愕，有人立刻淚如雨下，自動自發排成一列上前跟何淦銘相互擁抱、打氣，有人則疾呼要把這份心痛轉化成支持郭漢章的力量。郭漢章也帶著妻子一起向何淦銘夫婦鞠躬致謝，2對夫妻互相抱在一起取暖。

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何淦銘說，他退選有3個原因，首先是誠信問題，其次就是他怕離開竹北專心跑自己的選戰，子弟兵郭漢章會輸掉竹北市長之戰，最後就是他最近身體健康也有亮起紅燈，所以他決定退選也算信守住自己的承諾，讓大家看清楚他是個講話算話的人。

何淦銘說，他退選不是畏戰，而是當初他對支持他卻又勸退他的長輩們說過「只要民進黨不提名（人選）他就選到底」，所以當8月31日民進黨徵召的周江杰完成參選登記，他和他的競選團隊當晚就有開會只是沒有定論，雖然很多人依然叫他選到底，但他認為要堅守承諾，所以昨晚自己決定要退選。

他說，為了拚縣長選戰最近全縣13鄉鎮市跑透透，他認為自己獲得的支持是有機會可以當選的，畢竟他和支持者是很辛苦一步一步的走過來的。

何淦銘被問到，他的退選是不是就代表他會轉而支持民進黨縣長參選人周江杰？何淦銘強調「我唯一支持郭漢章」、「我唯一只有支持郭漢章」！

他說，一個好的人才真的要給他鼓勵和協助，讓他能順利當選，讓他能延續竹北的整個市政推動，因為沒有人比他更了解竹北需要什麼。

至於退選縣長後有無可能改登記參選縣議員？何淦銘說，絕對不可能，也不會去參選立委。

何淦銘說，宣布退選後在投開票日之前，他就是全力支持郭漢章、幫郭漢章衝刺選情，讓郭漢章可以持續為竹北服務。卸任市長後，他將持續以現在到處跟人泡茶聊天的形式走遍全縣13鄉鎮市，看鄉親有需要什麼幫忙的地方，只要是他做得到的他就會去做，特別是醫療方面的服務是他永遠的志業，只要鄉親有需要他都會幫助大家，畢竟他今天的宣布是退選不是退休！

無黨籍新竹縣長參選人何淦銘（左1）宣布退選後，跟妻子（背對鏡頭右）和無黨籍竹北市長參選人郭漢章（左2）夫婦擁抱相互加油打氣。（記者黃美珠攝）

無黨籍新竹縣長參選人何淦銘（中）宣布退選後，含淚向所有支持者致謝。（記者黃美珠攝）

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