出席手工具會員大會 蔡其昌允諾當選市長會展中心將從2千攤擴成4千攤

蔡其昌出席手工具會員大會，允諾當選市長會展中心將從2千攤擴成4千攤。（記者蘇金鳳攝）

2022/09/02 18:07

［記者蘇金鳳／台中報導］台灣手工具工業公會今天舉行會員代表大會，民進黨中市長參選人蔡其昌受邀致詞表示，目前各行各業缺工的問題，他會向中央反映，他並向在場的中鋼公司副處長莊東杰反映，鋼鐵不要漲太高，否則成本太高，企業會受不了；他也向現場的企業家承諾，選上中市長後，會展中心的攤位數將由2千增至4至5千，他會努力覓地，解決工業土地不足的問題。

蔡其昌今天受邀出席台灣手工具工業公會的會員大會並致詞，由於剛好要進行理監事改選，現場出現很多人拉票，正在選中市長的蔡其昌幽默的說，他自己也在選舉，看到入口好多人在拉票，他也好緊張，直覺是不是也要站在入口處拉票。

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蔡其昌表示，目前各行各業都反映缺工，這對台灣整體經濟發展會嚴重影響，因此他會向中央反映。

此外，企業界也面臨原物料上揚的問題，蔡其昌便向在場的中鋼公司副處長莊東杰反映，鋼鐵不要漲太多，成本過高，讓業者吃不消。

蔡其昌並指出，現在企業經營面對著全球大變動，不止是疫情所帶來，而是整個美中關係變化，造成全球供應鏈趨於區域化，過去供應鏈同一地方做同一件事情，大家覺得風險太高，已打破20多年全球分工的概念，而這幾年此概念將重新洗牌。

他認為，供應鏈的區域化可能成為未來10年非常重要趨勢，從半導體及民生家庭用品，現在開始MADE IN USA， 歐洲也一樣，是全球很大的變動，企業家面對未來10年的重大變動，應該要有因應方法，他身為立委會反映企業心聲。

蔡其昌並表示，有很多企業反映會展中心太小，他若當選會改為4千至5千個攤位。

另外，很多業者反映工業用地太少，蔡其昌指出，他當選後會讓台中市工業用地增加，如中科2.0，把工業用地擴大，這對中小企業很重要。

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