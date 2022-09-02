馬英九率隊陪同 饒慶鈴登記競選連任台東縣長

前總統馬英九今天下午長台東縣長饒慶鈴登記競選連任。（記者黃明堂攝）

2022/09/02 17:14

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長饒慶鈴今天下午由前總統馬英九陪同登記競選連任，提出「綻放台東藍」的口號作為競選主軸。馬英九說，饒慶鈴認真為台東打拼，4年來讓台東不一樣了。

饒慶鈴在兩百多位鄉親陪同下完成登記，她感謝縣民四年前給予的信任與支持，一路上以縣府團隊的成績為榮，現在的台東，是有史以來最繁榮、最富裕、最健康、最幸福的台東，希望大家繼續給予支持。

請繼續往下閱讀...

馬英九說，饒慶鈴的施政是全方位規劃，有方法、有策略，當初承諾都做到了，民眾對她的施政滿意度相當於90分，請大家繼續支持她。

饒慶鈴說，自上任立即跨局處協調整合，積極解決困擾台東多年的兩大案件，包括重啟焚化爐，讓台東有能力自主處理垃圾問題，以及重新開放杉原海水浴場，將美麗還給杉原灣。

饒慶鈴說，自己更致力全面提升台東醫療環境及社會福利，包括引進高醫團隊進駐大武衛生所、建置全國第一的5G遠距醫療門診、打造救護車為行動急診室。縣府在中央的地方財政考評債務管理獲全國第一、負債達到17年來最低，財政穩定的情況下積極推動社會福利，全國首創免費乳癌篩檢調降到40歲、生育補助全國最高、為弱勢民眾投保微型保險、擴大為60歲以上長輩免費配老花眼鏡，老弱婦幼統統照顧到。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法