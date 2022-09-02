林佳龍五股賀聖宮參拜 稱當選後以溪北區域為新北市新都心

民進黨新北市長參選人林佳龍（左三）今在同黨立委林淑芬（左二）等人陪同下，前往新北市五股區賀聖宮參拜，他表示，當選上任後會以將近200萬人口的新北市溪北區域，作為新北市新的都心。（記者魏瑾筠攝）

2022/09/02 11:56

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今在同黨立委林淑芬等人陪同下，前往新北市五股區賀聖宮參拜，他表示，當選上任後會以將近200萬人口的新北市溪北區域，作為新北市新的都心，他強調，鞏固新北市核心、促進周邊流通性，新北市才會真正升格成為第一大都，跟台北市形成「雙子星城市」，一起帶動首都圈發展。

林佳龍指出，新北市有12個立委選區，其中民進黨籍有9位現任立委，林淑芬在地方服務的口碑非常好，今天的參拜行程是由她來安排。

請繼續往下閱讀...

林佳龍透露，他跟宮主家人都很熟，特別是國策顧問吳寶田，過去在當台中市長時舉辦花卉博覽會，麗寶樂園都積極參與，全國觀光景點幾乎都有麗寶集團投資，特別在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間他們還是提供很好的服務，對員工也都很照顧，幾乎都能保障工作，至於賀聖宮也可說是傳奇故事，他透露，母親是彰化人，知道宮主王女士來自彰化縣二林鄉，感覺鄉親特別親。

「五股這個地方今年發展非常快，未來的發展很重要！」林佳龍指出，林淑芬在五股區推動的交通建設，包括高速公路交流道增設匝道、捷運，他特別提到，如果「五泰輕軌」如果能發展成「溪北捷運」，以五股區、泰山區串連新莊區再到板橋區，從目前評估中的輕軌提升到中運量，另一頭還可再連結蘆洲區到三重區。

林佳龍表示，五股區有非常多重劃區，特別是未來產業發展需要好的交通，只要把交通動線、路網規劃好，在附近還有好的產業園區、社會住宅，他會以將近200萬人口的溪北區域，作為新北市新的都心，鞏固新北市的都市核心，再促進周邊流通性，新北市才會真正升格成為第一大嘟，跟台北市形成「雙子星城市」，一起帶動首都圈發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法