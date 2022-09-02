連江縣前副縣長王忠銘昨辭職 今天完成參選縣長登記

連江縣前副縣長王忠銘（前排右二）今天（2日）前往連江縣選委會，在立委陳雪生、縣長劉增應、議長張永江陪同下登記，問鼎第8屆連江縣長。（圖為王忠銘提供）

2022/09/02 11:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕連江縣副縣長王忠銘昨天（1日）向縣長劉增應請辭，王忠銘今天（2日）一早在連江縣長劉增應、議長張永江、立委陳雪生陪同下，完成了連江縣第8屆縣長選舉候選人登記。

連江縣第8屆縣長選舉，民進黨縣黨部主委李問8月31日搶頭香，成為連江縣第8屆縣長選舉首位完成登記的參選人；國民黨籍曹爾元於9月1日在宗親陪同下完成登記。王忠銘登記參選後，有意角逐連江縣長的參選人，均已完成登記。

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王忠銘說，他選擇離開連江縣政府，並不是「結束」而是為「開始」做準備，他的初衷是要陪著縣長及縣府團隊走完最後一哩路。但是為了避免選舉的紛擾，讓縣政團隊受到不必要的困擾，也為了自己做最充足準備，所以選擇辭職。畢竟參選是個人的事，如果繼續留在縣府團隊裡引起蜚短流長、行政中立等問題，這非他所樂見。

王忠銘回憶說，他從馬管處長退休到縣府協助縣長推動縣政，己經6年，連續7年均拿下了《遠見雜誌》的五星評比，至今全國各縣市尚未打破此項紀錄，證明了團隊的努力獲得此項獎項，這是一份榮譽、也是一份責任，頗感欣慰。

他表示，他知道選舉是件辛苦的事，也曾因為參與助選而宦海浮沈，但他從不後悔，也不怨尤，畢竟馬祖是自己的家鄉，能為這塊土地貢獻微薄之力，何樂而不為！

王忠銘說，「縣長」這個職務對於馬祖的重要性，若能「適得其人」必能造福鄉里，將是縣民之福，可若「非得其人」必會停滯不前，將是縣民之災，不可不慎。

他說，馬祖是屬於大家的，並非屬於個人或家族的，選賢與能遠勝於五同（同鄉、同學、同宗、同事、同年）的關係，雖然有人說選舉是「感性勝於理性」，但他深信聰慧又明理的鄉親，一定會做最好的選擇。

王忠銘強調，這場選戰會盡力而為，「我將無我，無負鄉親」這是自己的意志跟決心，為這塊土地全力一搏！

連江縣前副縣長王忠銘今天（2日）前往連江縣選委會，在立委陳雪生、縣長劉增應、議長張永江陪同下登記，問鼎第8屆連江縣長。（圖為王忠銘提供）

連江縣前副縣長王忠銘（前排中）今天（2日）前往連江縣選委會，在立委陳雪生、縣長劉增應、議長張永江陪同下完成登記。（圖為王忠銘提供）

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