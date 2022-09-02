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    首頁　>　政治

    藍營質疑蔡適應博士論文抄襲中國內容農場 被中共認知作戰

    民黨前青年團總團長呂謦煒（左起）、基隆市議員張淵翔今舉行記者會，強調蔡適應的回應是避重就輕，呼籲蔡說清楚講明白。 （記者劉信德攝）

    民黨前青年團總團長呂謦煒（左起）、基隆市議員張淵翔今舉行記者會，強調蔡適應的回應是避重就輕，呼籲蔡說清楚講明白。 （記者劉信德攝）

    2022/09/02 11:33

    相關新聞：論文開箱！蔡適應：比對系統證實原創性 歡迎學倫會檢視

    〔記者施曉光／台北報導〕在打完前民進黨桃園市長參選人林智堅論文案，面對綠營反擊自家桃園市長候選人張善政也涉抄襲，國民黨今把矛頭轉向綠營基隆市長候選人蔡適應，質疑蔡適應的博士論文也有抄襲，而且內容不但有國內其他學者、大學生作業，甚至還有來自中國的內容農場文章，指控該論文有符合博士水準的學術價值嗎？蔡適應是否已經被中共認知作戰？

    前國民黨青年團總團長呂謦煒批評蔡適應，是瞞天過海的大說謊家，論文內容除引用來自中國的百度百科、內容農場read01，其論文資料註明來源自法國圖書館的部分，若仔細一看其實是來自KKnews的內容，同樣都是來自中國的內容農場每日頭條，蔡適應是否已經被中共認知作戰？而且內容農場本身就屬違反著作權的東西，這樣的論文有學術價值嗎？

    呂謦煒還說，蔡適應論文還抄襲張五岳等其他國內學者的文章，而且都是引用1、2段內容，再加一些無關緊要的字句，本質其實就是抄襲，甚至蔡的論文還有只抄40個字，內容竟是來自一位金門大學「都景一林同學」的報告，實在非常離譜。

    至於同樣也被外界質疑論文抄襲的國民黨基隆市長候選人謝國樑，呂謦煒則表示，謝國樑的論文為法律相關類別，法律文字本身就是不能更動的，而且謝國樑引用都有註明出處。

    國民黨基隆市議員張淵翔表示，蔡適應先有假冒基隆高中畢業校友的渣男行為，如今又跟隨林智堅成為「抄人」，對基隆人一騙再騙，已經2次取得立委身分，現在還要競選基隆市長，當然會被外界放大檢視，他強調，基隆市民的眼睛是雪亮的，大家要的是一位不抄襲、不假冒、不當渣男的市長，蔡適應該公開道歉，退出選舉。

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