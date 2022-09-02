為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    數百支持者陪同登記拚連任 張麗善：打造雲林為農工商科技城

    國民黨籍雲林縣長張麗善今天登記參選連任。（記者黃淑莉攝）

    國民黨籍雲林縣長張麗善今天登記參選連任。（記者黃淑莉攝）

    2022/09/02 10:10

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍雲林縣長張麗善今天一早在議長許宗隆、副縣長謝淑亞、競選總部主任委員林文瑞及數百名支持者陪同，登記參選連任，並提出以智慧經濟、低碳永續、安全健康、共融發展等4大面向為主軸的30項政策，張麗善拜託鄉親支持，讓她能順利連任繼續為雲林打拚。

    張麗善一早8點即到雲林縣選委會辦理參選登記，多位泛藍的縣議員、各鄉鎮市長及各鄉鎮市支持者約數百人早上7點半左右即到現場等候，張麗善登記完成步出選委會，支持者高喊「張麗善凍蒜」、「張麗善加油」。

    張麗善首先感謝鄉親到場支持、鼓勵及肯定，她說，上任第一天至今，每天一天當3天用為雲林打拚，這4年總預算沒有浮編、虛列，一毛錢都沒借款，且減少68億元負債，而且4年來每戶家戶所得增加15萬元，每人均可支配所得增加5萬元。

    張麗善表示，這幾年積極改造投資環境、推動經濟發展，已成功吸引招過1700多億元投資，例如矽品精密工業將進駐虎尾，在雲林縣團隊努力下，半導體產業已進駐雲林，雲林也從傳統的農業縣逐漸轉型為「農工商科技城」。

    張麗善也發表未來施政願景藍圖，她指出，將以智慧經濟、低碳永續、安全健康、共融發展等4大面向，作為未來30項政策的核心主軸，讓雲林在2030年時，成功轉型為百分百成熟的「農工商科技城」。

    張麗善強調，現在社會很混亂，需要正義、公平、公正，需要敢向惡勢力抵抗，未來選戰不抹黑、不無中生有，她已完成連任登記，懇請鄉親與她共同打拚，讓雲林看到未來、下一代看到希望。

    國民黨籍雲林縣長張麗善今天登記參選連任。（記者黃淑莉攝）

    國民黨籍雲林縣長張麗善今天登記參選連任。（記者黃淑莉攝）

    國民黨籍雲林縣長張麗善今天在數百名支持者陪同登記參選連任。（記者黃淑莉攝）

    國民黨籍雲林縣長張麗善今天在數百名支持者陪同登記參選連任。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    劉建國端出農業12道菜 保證農民收入增加20萬
    2022/08/24 15:12

    劉建國端出農業12道菜 保證農民收入增加20萬
    劉建國服務處：臉書出現不實指控 提出加重誹謗罪告訴
    2022/08/23 12:19

    劉建國服務處：臉書出現不實指控 提出加重誹謗罪告訴

    SYM MMBCU驚艷上市 搶佔國內跑旅市場
    綠營雲林旅北戰隊成立！賴品妤、范雲、吳琪銘任劉建國競總副主委
    2022/08/14 11:33

    綠營雲林旅北戰隊成立！賴品妤、范雲、吳琪銘任劉建國競總副主委
    朱立倫至雲林授黨旗 張麗善：雲林綠大於藍、團結才能贏
    2022/08/08 11:16

    朱立倫至雲林授黨旗 張麗善：雲林綠大於藍、團結才能贏

    一腳踏進鬼門關 心房顫動會中風？
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播