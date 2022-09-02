數百支持者陪同登記拚連任 張麗善：打造雲林為農工商科技城

國民黨籍雲林縣長張麗善今天登記參選連任。（記者黃淑莉攝）

2022/09/02 10:10

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍雲林縣長張麗善今天一早在議長許宗隆、副縣長謝淑亞、競選總部主任委員林文瑞及數百名支持者陪同，登記參選連任，並提出以智慧經濟、低碳永續、安全健康、共融發展等4大面向為主軸的30項政策，張麗善拜託鄉親支持，讓她能順利連任繼續為雲林打拚。

張麗善一早8點即到雲林縣選委會辦理參選登記，多位泛藍的縣議員、各鄉鎮市長及各鄉鎮市支持者約數百人早上7點半左右即到現場等候，張麗善登記完成步出選委會，支持者高喊「張麗善凍蒜」、「張麗善加油」。

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張麗善首先感謝鄉親到場支持、鼓勵及肯定，她說，上任第一天至今，每天一天當3天用為雲林打拚，這4年總預算沒有浮編、虛列，一毛錢都沒借款，且減少68億元負債，而且4年來每戶家戶所得增加15萬元，每人均可支配所得增加5萬元。

張麗善表示，這幾年積極改造投資環境、推動經濟發展，已成功吸引招過1700多億元投資，例如矽品精密工業將進駐虎尾，在雲林縣團隊努力下，半導體產業已進駐雲林，雲林也從傳統的農業縣逐漸轉型為「農工商科技城」。

張麗善也發表未來施政願景藍圖，她指出，將以智慧經濟、低碳永續、安全健康、共融發展等4大面向，作為未來30項政策的核心主軸，讓雲林在2030年時，成功轉型為百分百成熟的「農工商科技城」。

張麗善強調，現在社會很混亂，需要正義、公平、公正，需要敢向惡勢力抵抗，未來選戰不抹黑、不無中生有，她已完成連任登記，懇請鄉親與她共同打拚，讓雲林看到未來、下一代看到希望。

國民黨籍雲林縣長張麗善今天登記參選連任。（記者黃淑莉攝）

國民黨籍雲林縣長張麗善今天在數百名支持者陪同登記參選連任。（記者黃淑莉攝）

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